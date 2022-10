Aumenta la oferta cultural de Málaga con el nuevo programa audiovisual de Autocine Málaga Cesur FP para este 2022-2023 Comunicae

miércoles, 19 de octubre de 2022, 16:36 h (CET) Autocine Málaga firma acuerdo con Cesur Formación, centro líder de FP en España, como patrocinador principal entrando en el pionero negocio del Naming Right y convirtiéndose en Autocines Málaga Cesur FP En su segundo año en Málaga, Autocine Málaga, esta vez de la mano de Cesur Formación, amplía su oferta cultural con la incorporación de un espacio para conciertos, eventos temáticos, formativos, su ya inaugurado Brunch in The Park (para los amantes de la electrónica) y una amplia oferta que va más allá de su rompedora manera de disfrutar el cine con la que aterrizó hace un año en la capital malagueña.

Para el desarrollo de este amplio programa cultural, Autocine Málaga firma acuerdo con Cesur Formación, centro líder de Fp en España, como patrocinador principal entrando en el pionero negocio del Naming Right y convirtiéndose en Autocines Málaga Cesur FP.

Cesur, con este acuerdo, confirma la apuesta por la formación y empleabilidad en el sector audiovisual, una industria con enorme atractivo, en especial, para el colectivo juvenil y una palanca clave para la economía nacional.

"Es un auténtico placer llegar a este acuerdo de patrocinio con Autocines Málaga quienes han dado vida a un espacio diferente en Málaga, donde el público malagueño puede disfrutar de una amplia oferta cultural que abarca desde el cine hasta diferentes alternativas de ocio para todos los públicos. Siempre es un orgullo participar en este tipo de iniciativas de calidad que aportan a Málaga un plus de vitalidad y originalidad en su oferta de ocio y cultura", comentan desde las oficinas centrales de Cesur.

En una coyuntura donde la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías están transformando la forma de diseñar, concebir y presentar los proyectos audiovisuales, se generan nuevas necesidades formativas y resulta esencial contar con programas que capaciten a futuros profesionales y fomenten su potencial para sobresalir en este sector competitivo, por lo cual, este tipo de uniones de ocio cultural y formación resultan muy beneficiosas.

Autocine diversifica, de este modo, su estrategia cultural y Cesur reafirma su compromiso por la formación audiovisual donde posee un abanico de siete formaciones de Grado Superior, incorporando este curso el Grado Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos con especialidad en Producción Musical.

Con esta unión comienza un nuevo ciclo de eventos, acciones formativas y conciertos que van a comenzar el próximo 20 de octubre con el concierto de IZAL en su última gira como grupo por España.

Sobre Cesur

Cesur es el centro líder de la Formación Profesional, según el último ranking FP publicado que incluye las mejores escuelas de FP en España. Con más de 20 años de experiencia y siendo el centro de FP más grande de España, cuenta con una amplia oferta formativa con titulación oficial, tanto en modalidad de FP a distancia como presencial y dual.

Una de las ventajas de Cesur es que incluye dentro de su catálogo formativo los Cursos de Especialización o Másteres oficiales de FP, una formación que complementa los ciclos de Grado Medio y Grado Superior y que ayuda a la especialización del alumnado. Para el nuevo curso 2022/2023, Cesur tiene previsto ampliar tanto el número de plazas en los másteres que imparte actualmente como aumentar su oferta, añadiendo otros másteres de FP oficiales como Inteligencia Artificial o Cultivos celulares.

Más de 300.000 alumnos ya han pasado por sus aulas, de los que 3 de cada 4 han encontrado trabajo en el primer año tras finalizar sus estudios. Desde Cesur apuestan por continuar dando valor a la FP a través de una formación práctica y cercana a la realidad laboral, gracias a sus instalaciones.

