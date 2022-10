AleaSoft: Precios de los mercados eléctricos europeos a la baja en la segunda y tercera semana de octubre

En la semana del 10 de octubre, los precios disminuyeron en los mercados francés, español, portugués e italiano. La mayor caída fue la del mercado IPEX, del 11%. En el resto de los mercados eléctricos europeos, los precios aumentaron respecto a la semana anterior. La mayor subida de precios fue la del mercado alemán, del 32%. En los primeros tres días de la tercera semana del mes, los descensos se han generalizado a todos los mercados favorecidos por la disminución de los precios del gas. Mercados eléctricos europeos

En la semana del 10 de octubre, los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting aumentaron respecto a la semana anterior. Sin embargo, los precios disminuyeron en el mercado MIBEL de Españay el mercado EPEX SPOT de Francia en un 8,6%. También bajaron en el mercado MIBEL de Portugal y el mercado IPEX de Italia, en un 8,8% y un 11% respectivamente. Por otra parte, la mayor subida de precios fue la del mercado EPEX SPOT de Alemania, del 32%, mientras que la menor fue la del mercado Nord Pool de los países nórdicos, del 11%.

En la segunda semana de octubre, el promedio más elevado, de 255,88 €/MWh, fue eldel mercado italiano. Por otra parte, el menor promedio semanal fue el del mercado nórdico, de 66,63 €/MWh. En el resto de los mercados, los precios se situaron entre los 138,34 €/MWh del mercado ibérico y los 224,31 €/MWh del mercado francés.

Pese a que los precios del mercado MIBEL estuvieron entre los más bajos debido a la aplicación del tope al precio del gas en este mercado, una parte de los consumidores pagaron un precio mayor como compensación por esta limitación en los precios del gas. En la semana del 10 de octubre, el promedio de este precio bajó hasta 199,02 €/MWh en el mercado español, un valor un 14% menor que el de la semana anterior.

Por otra parte, el promedio de los tres primeros días de la tercera semana de octubre fue menor al promedio de la segunda semana del mes en todos los mercados eléctricos europeos analizados, siendo el mayor descenso el del mercado N2EX del Reino Unido, del 33%. El promedio más bajo, de 62,03 €/MWh, correspondió al mercado Nord Pool. En cambio, el precio más alto, de 202,47 €/MWh, fue el del mercado italiano.

Por lo que respecta al mercado español, teniendo en cuenta el ajuste por la limitación de los precios del gas, el promedio fue de 117,51 €/MWh, un 41% más bajo que el promedio de la segunda semana de octubre. Esto es debido al descenso del precio del gas en el mercado MIBGAS, que pasó de los 80,60 €/MWh del 10 de octubre a los 35,17 €/MWh del 18 de octubre.

Por lo que respecta a los precios diarios, el miércoles 19 de octubre descendieron respecto al día anterior en todos los mercados, quedando por debajo de los 100 €/MWh en varios de ellos. En el caso de los mercados italiano y británico, los precios fueron de 175,77 €/MWh y 62,07 £/MWh, respectivamente. En ambos casos, estos precios fueron los más bajos desde la primera mitad de junio.

Durante la semana del 10 de octubre, la caída del 22% en el precio promedio semanal del gas respecto a la semana anterior ejerció su influencia a la baja sobre los precios de los mercados eléctricos. Sin embargo, el incremento de la demanda eléctrica, el descenso generalizado de la producción solar y la caída de la producción eólica en mercados como el alemán condujeron a subidas de precios en la mayoría de los mercados. En cambio, el incremento de la producción eólica en los mercados francés, portugués e italiano favoreció el descenso de los precios en esos mercados. En el caso de España, el descenso de la demanda, influenciado por el festivo del 12 de octubre, permitió que los precios también descendieran en este mercado.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que en el conjunto de la tercera semana de octubre los precios de los mercados eléctricos europeos podrían disminuir influenciados por incrementos de la producción eólica en la mayoría de mercados así como por la evolución de los precios del gas.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El 20 de octubre se llevará a cabo el webinar de AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen "Los mercados de energía en medio de la crisis de suministro de gas". Al igual que en las ediciones de octubre de 2020 y 2021, se contará con la participación de ponentes de Deloitte: Álvaro Antón Azcoiti, Director, Financial Advisory; Ricardo Benito Pascual, Director, Financial Advisory y Luis Garcia Tasich, Manager of Global IFRS and Offerings Services (GIOS). También participará como ponente Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaGreen y en la mesa de análisis posterior, se unirá Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting. En el webinar se analizará la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras, temas en los que Deloitte tiene una amplia experiencia. Además, como es habitual en esta serie de webinars mensuales, se analizará la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos.

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting.