Beneficios de la naranja para evitar y combatir resfriados, con Sabor a Naranjas Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 11:54 h (CET)

Aunque en el mercado haya muchos suplementos vitamínicos y medicamentos de fábrica, hay opciones naturales que no solo ayudan a combatir enfermedades, sino también a prevenirlas, al mejorar el sistema inmunológico.

En este sentido, una de las claves principales es mantener una alimentación sana y equilibrada, que aporte todos los nutrientes y vitaminas que el cuerpo necesita.

Las frutas y verduras, principalmente los cítricos, destacan en este aspecto, dado que ofrecen múltiples beneficios a la salud. En el caso de las vitaminas de la naranja, son reconocidas por ser las aliadas de las defensas a la hora de evitar y combatir resfriados, más aún si se trata de los productos de Sabor a Naranjas, que sostienen todas sus propiedades beneficiosas al ser cosechadas y distribuidas del árbol a la mesa.

¿Cuáles son los beneficios de la naranja para evitar y combatir resfriados? Durante los meses de frío, el cuerpo es más propenso a sufrir enfermedades en el sistema respiratorio, ante el desequilibrio que se genera por el descenso de la temperatura, el estrés de la última etapa del año y la mala alimentación.

Sin embargo, a través de una nutrición completa es posible evitar el avance de congestiones o afecciones físicas. Los cítricos y, principalmente, las naranjas son alimentos ideales para asegurarse que el organismo desarrolle las defensas necesarias para protegerse ante el ingreso de virus y bacterias. Esto se debe a su alto contenido de vitamina C, conocido por ser un nutriente que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Las vitaminas de las naranjas ayudan al cuerpo en la protección del aparato respiratorio, así como también se ha demostrado que aportan al proceso de mejora ante el avance de alguna infección, ya que se trata de una vitamina fundamental para el organismo, debido a su acción antioxidante. En el caso de los resfriados, consumir naranjas permite reducir los síntomas, evitar la propagación del malestar y conseguir mejorar rápidamente.

Sabor a Naranjas y sus propiedades beneficiosas para la salud Además de vitamina C, ideal para prevenir refriados, las naranjas aportan otros nutrientes fundamentales para mantener el organismo saludable, como lo son las vitaminas A y B, la fibra, el calcio, el ácido fólico, el magnesio, y el potasio.

Las propiedades naturales de la naranja prevalecen en los productos de Sabor a Naranjas, gracias a su producción ecológica, en la que no intervienen procesos químicos de maduración, conservación o mejora estética. La calidad, en cuanto a nutrientes y sabor, se sostiene en cada naranja cosechada de los árboles pertenecientes a las parcelas agrícolas de Sabor a Naranjas, en su punto justo de maduración.

Con una recolección a diario y envío a domicilio, la empresa garantiza la frescura de sus productos y acorta la cadena de distribución, lo cual garantiza precios accesibles, además de calidad.

De esta manera, Sabor a Naranjas sostiene la tradición familiar y un contacto cercano con sus clientes, proveyéndolos de naranjas nutritivas, orgánicas y saludables.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.