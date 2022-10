Sacarse el B1 de inglés en A School of Fish Language Center Emprendedores de Hoy

En los últimos años, el dominio del idioma inglés se ha convertido en uno de los requisitos fundamentales para que las personas accedan a mejores oportunidades en el campo laboral y académico.

Para contribuir en la preparación de las personas interesadas en aprobar el examen de certificación inglés B1, el instituto A School of Fish Language Center ofrece cursos de formación regulares e intensivos. La ventaja de esta escuela es que los alumnos aprenden en modalidad online, por lo cual es una opción cómoda, conveniente, eficaz y asequible.

El curso de formación para obtener el certificado de inglés B1 de A School of Fish Language Center De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), las personas que registran un nivel de inglés B1 son capaces de comprender, escribir y desenvolverse en inglés sin presentar inconvenientes. Por este motivo, el examen para obtener el certificado de inglés B1 es uno de los más solicitados en los países hispanohablantes.

Para garantizar el aprendizaje de los alumnos, A School of Fish Language Center cuenta con profesores nativos titulados y que tienen un mínimo de 10 años de experiencia. En el caso del inglés B1, las clases se realizan con un máximo de 6 participantes por grupo, de tal manera que sea posible implementar una metodología dinámica, divertida y eficaz.

Dentro del curso para obtener el certificado inglés B1, los alumnos tienen acceso a contenidos enfocados en perfeccionar el speaking, con el objetivo de mejorar la capacidad para hablar en público. Asimismo, los profesores refuerzan la habilidad gramatical y el vocabulario de sus alumnos, de acuerdo con su propio ritmo de aprendizaje.

¿Por qué es importante contar con el certificado de inglés B1? Como resultado de la globalización, hoy en día es posible realizar acuerdos con varias empresas o clientes a nivel mundial, por lo que es fundamental contar con empleados capaces de comunicarse en inglés. En este sentido, el certificado inglés B1 sirve para acreditar las habilidades y el conocimiento que tiene una persona acerca del idioma.

En consecuencia, las personas con el certificado de inglés B1 tienen mayores oportunidades de acceder a un buen puesto de trabajo o solicitar una especialización en una universidad extranjera de prestigio. Asimismo, dominar el inglés es una ventaja en el aspecto social, ya que garantiza un desenvolvimiento adecuado para quienes residen en países donde predomina este idioma.

Actualmente, la inscripción para el curso de inglés B1 que ofrece A School of Fish Language Center se encuentra abierta, con la ventaja de que la escuela proporciona todos los materiales necesarios para las clases. Al contar con la tecnología necesaria para ofrecer cursos online, este centro de idiomas se ha convertido en una referencia dentro de España y varios países de la Unión Europea.



