Ventajas de vender coche siniestrado a un desguace en vez de a un particular, por Compramos Tu Siniestro Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 11:20 h (CET)

Cuando se quiere vender un coche viejo, averiado o siniestrado, se puede convertir en una tarea ardua, sobre todo si se quiere vender a un particular. Esta acción implica varios esfuerzos y responsabilidades para el propietario del vehículo, que pueden suponerle problemas incluso tras la concreción de la venta.

El desguace es una mucho mejor opción en estas situaciones, especialmente para vender un coche siniestrado con facilidad y liberarse rápidamente de los inconvenientes que acarrea. La asistencia de Compramos Tu Siniestro hace mucho más fácil esta tarea que, de por sí, ofrece varias ventajas en comparación con venderlo a un particular.

Una opción de venta que brinda seguridad y comodidad al propietario La venta a un particular suele ser la primera opción para vender un coche de segunda mano. Sin embargo, esta tarea implica varios esfuerzos por parte del propietario, como gestionar anuncios, buscar compradores, negociar precios y varios otros aspectos que requieren tiempo y dedicación. Además, el vendedor está obligado a cubrir las facturas ocasionadas por avería durante seis meses posteriores a la venta, como establece la Ley de Garantía de Venta de Vehículos entre Particulares.

Frente a esta situación, el desguace representa varias ventajas cuando se trata de vender un coche siniestrado, embargado, antiguo o tan averiado que su reparación sería demasiado costosa. Una de ellas es la seguridad que brindan estos centros, ya que están autorizados por la DGT, lo que les permite dar de baja definitivamente al vehículo. Además, varios servicios de desguace recogen directamente el coche a domicilio, lo que ofrece mucha más comodidad para el propietario. Por otro lado, esta modalidad aporta a la sostenibilidad de la industria automotriz, ya que permite alargar la vida útil de varios vehículos al proporcionar piezas especializadas a precios razonables.

Tres sencillos pasos en línea para vender el coche al desguace Compramos Tu Siniestro funciona como un desguace online, donde los propietarios pueden vender su coche siniestrado, viejo o averiado por medio de una sencilla gestión que toma tan solo tres pasos y se puede llevar a cabo desde la comodidad de su hogar. El primero de estos es la tasación del vehículo, para lo cual disponen de una herramienta web gratuita que realiza esta tarea en segundos, tan solo con los datos de la matrícula del vehículo y el código postal del vendedor.

Una vez que el propietario acepta el precio de la tasación, Compramos Tu Siniestro procede con la recogida del coche a domicilio, sin ningún coste adicional. Durante esta etapa, el equipo de esta empresa se pone en contacto con el propietario para recopilar toda la documentación necesaria y resolver cualquier inquietud en el trámite. Una vez concluida, proceden al pago del vehículo según el precio acordado, que se puede realizar por transferencia bancaria o, en caso de que la cantidad no supere los 1.000 euros, en efectivo al momento de recoger el vehículo, según lo que el cliente considere más cómodo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.