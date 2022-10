Pese a la incertidumbre económica, casi el 70% de las empresas españolas de servicios digitales espera un crecimiento de su actividad a corto plazo, según VASS Comunicae

miércoles, 19 de octubre de 2022, 10:38 h (CET) Diversos organismos oficiales como el Banco de España han corregido a la baja las previsiones de crecimiento económico y empleo, generando una visión no tan positiva a futuro en muchos sectores profesionales que, sin embargo, no se comparte dentro del sector de servicios digitales. Tal es así que el 68,6% de los empresarios de servicios TIC en España espera un crecimiento de la actividad económica en el sector en los próximos tres meses Así se refleja en la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, donde se destaca que el clima de negocio del sector de servicios TIC en España se sitúa en los +37,3 puntos (en una escala -100/+100), situándose por encima nuevamente del promedio de la UE (+26,5).

Las expectativas en cuanto a la empleabilidad del sector hasta fin de año se reducen, aunque siguen manteniéndose positivas. Tras tres meses de subidas ininterrumpidas, el indicador de empleo de TIC Monitor baja de los +40,7 puntos del mes pasado a los +19,9 en una escala de -100/+100. No obstante, ello equivaldría a decir que el balance entre los optimistas y los pesimistas se decanta a favor de los primeros en un 60% de los casos, que prevén seguir, aumentando sus plantillas hasta el cierre del año.

"Pese a esta moderación en las expectativas, cabe destacar la robusta dinámica de creación de empleo del sector de servicios TIC, pese a estar en un contexto económico y laboral cada vez más incierto", afirma Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor, que añade: "prueba de ello es que, este año, las empresas de servicios digitales han sumado 34.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social, dando empleo a un total de 428.000 personas".

Las empresas TIC buscan más empleados especializados

Pese al contexto de incertidumbre laboral y económica, las empresas del sector de servicios digitales en España siguen necesitando y buscando profesionales especializados. Así, según el TIC Monitor de VASS y CEPREDE, la demanda de talento especializado se ha incrementado un 8% entre julio de 2022 y julio de 2021, lo que supone también una ligera aceleración respecto a las cifras de la anterior entrega de TIC Monitor (7,8%).

"Estas cifras suponen un crecimiento del empleo en el sector TIC de aproximadamente el 7% durante los siete primeros meses del año, lo que demuestra un dinamismo más que satisfactorio entre las empresas españolas de este sector", destaca Rueda, señalando también que "la empleabilidad sigue al alza porque el nivel de actividad económica en este ámbito sigue creciendo a tasas de doble dígito".

Tal es así que la facturación de empresas de servicios de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática ha registrado un crecimiento del 15,2% entre julio de 2021 y junio de 2022. En lo que va de año, el promedio de este crecimiento en la actividad económica alcanza el 17,6%.

Por otra parte, la cifra de facturación por empleado se mantiene positiva con un crecimiento promediado del 8,85% en los últimos 12 meses. "Hay que entender que esta métrica es un balance entre la actividad y el empleo en las empresas de servicios digitales, ofreciéndonos una aproximación de la productividad real de estas compañías y dándonos buenas esperanzas de que se seguirá creando empleo en el sector, al menos durante los próximos meses", sentencia Rueda.

Por último, la última edición de TIC Monitor ha medido también los efectos de la inflación en el sector tecnológico en España, que registra un incremento del 3,3% en los precios de servicios digitales durante el primer semestre del 2022, un nivel moderado comparado con el conjunto de la economía; y ello pese al crecimiento de la actividad y la creación de empleo.

