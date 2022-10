La estrategia de marketing del vídeo para promocionar una marca o empresa y no pasar desapercibido ante el público objetivo, por FBR Fotografía y Vídeo Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 10:41 h (CET)

En los últimos años, las estrategias de marketing han avanzado mucho y los vídeos se han convertido en una de las mejores herramientas para la publicidad digital debido al auge de las redes sociales, internet y los contenidos virales.

A esto, hoy en día se le conoce como videomarketing, y actualmente es muy utilizado por grandes compañías y marcas de todo el mundo para impactar a su público objetivo. Y existe la creencia equivocada de que solo estas pueden acceder a unas buenas campañas de videomarketing, sin embargo: hasta las pequeñas empresas, o los proyectos personales también deberían plantearse comenzar a usar el videomarketing.

El vídeo es ahora mismo una estrategia de marketing indispensable a la cual se le puede sacar mucho provecho con la ayuda de expertos como los de la firma FBR Fotografía y Vídeo, del fotógrafo profesional Fernando Beat del Río.

El video como herramienta de promoción de una marca para no pasar desapercibida ante su público Actualmente, existen muchas estrategias de marketing que se suelen utilizar para potenciar la visibilidad e imagen de marca de una compañía. Sin embargo, el vídeo está teniendo ahora mismo un auge impresionante, convirtiéndolo en una de las mejores estrategias para promocionar una marca y no pasar desapercibido frente al público objetivo. Y es que este proporciona mayores posibilidades en el momento de hacer publicidad, ya que se pueden crear verdaderas piezas audiovisuales, que atraerán de forma mucho más efectiva a los potenciales clientes.

No es casualidad que, al día de hoy, cada vez más marcas de talla mundial estén incluyendo el vídeo como elemento principal en su estrategia de marketing. Tanto es así, que en las redes sociales la mayor parte de la publicidad mostrada es en formato de vídeo. Pero para aprovechar todas las ventajas del videomarketing, es necesario contar con verdaderos expertos en el tema.

Una agencia especializada en la creación de contenido audiovisual de marketing La firma FBR Fotografía y Vídeo es una agencia especializada en la creación de contenido audiovisual compuesta por profesionales con mucha experiencia en la fotografía y el vídeo, tal como Fernando Beat del Río, representante de la marca. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para destacados medios de comunicación, y ahora mismo cuenta con un estudio propio en Madrid, equipado con lo último en equipos de alta tecnología para la producción de contenido audiovisual.

Desde fotografías para eventos de todo tipo, hasta la creación y edición de vídeos profesionales para la industria de la música, el entretenimiento y el marketing, esta agencia cuenta con todo lo necesario para explotar el vídeo como estrategia de publicidad.

El equipo de FBR Fotografía y Vídeo se encargará de escuchar la idea del cliente y plasmarlo en un vídeo hecho a medida y utilizando conocimientos de marketing para hacerlo atractivo, capaz de enganchar e impresionar al público objetivo y no pasar desapercibido.

Para contactar con los profesionales de FBR Fotografía y Vídeo e iniciar un proyecto para la creación de un vídeo para la promoción de una marca, basta con ingresar a su sitio web. Allí se encuentra mucha más información al respecto, y medios de contacto para hablar directamente con Fernando Beat del Río o cualquiera de sus profesionales asociados.



