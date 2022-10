Un rápido paso a añadir en la rutina cosmética que logrará optimizar los resultados de los sueros y las cremas Igual se puede estar contenta con la rutina de belleza, pero ¿y si se pudieran mejorar más aún sus resultados? Todo es tan sencillo como aportar humedad a la piel antes de aplicar cualquier producto. "Esto ocurre porque los limpiadores tienden a resecar la piel del rostro, una humedad que es necesaria para que los sueros y las cremas penetren mejor, sobre todo aquellos de base acuosa, ya sean de principios como la vitamina C o el ácido hialurónico", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.



Todo esto atiende a lo que Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD denomina Teoría de la Bayeta, un concepto cuanto menos original, cuya explicación parte de que "cuando una balleta está seca, no suele absorber bien lo que queramos recoger con ella, aunque sea algo húmedo. Para que absorba bien, normalmente tiene que estar humedecida previamente. Con nuestra piel ocurre lo mismo. Si está demasiado seca, no es tan receptiva a los productos que vayamos a aplicar, algo que solucionaremos mediante la inclusión de un tónico en nuestra rutina. El tónico no solo conseguirá equilibrar la piel tras la limpieza, también aportará esa humedad que favorecerá la penetración de todo lo que vayamos a aplicar después".



Así, la Teoría de la Bayeta pone en valor la función de los tónicos, productos que para muchos eran totalmente prescindibles en la rutina de Skincare. Sin embargo, se convierten en el cimiento esencial que hace de sostén para todos los cosméticos que se apliquen a posteriori. "Tengamos en cuenta que el agua atrae el agua. Por ejemplo, si añadimos un suero hidratante a partir de ácido hialurónico sobre una piel aún húmeda por el tónico, conseguiremos, por increíble que parezca, que el producto se potencie considerablemente al penetrar muchísimo mejor gracias a una sustancia afín que le hace de conductor", concluye Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Cuatro tónicos que fascinan:

Un tónico con todas sus letras y que promueve todo lo que debe: la fórmula de Daily Refresh Balancing Toner es de uso diario, refresca y equilibra, aportando esa humedad necesaria para que luego penetre mejor el suero y la crema. Lleva ingredientes humectantes como la alantoína y otros activos que calman y equilibran, tales como la niacinamida o el aloe vera.

23€ en medik8.e

Queen Essence de Omorovicza es una esencia formulada justo con este fin. Como afirma Estefanía Nieto, directora técnica de la firma en España: "La piel es como una esponja que absorbe mejor los activos cuando parte de unos niveles de hidratación óptimos" y Queen Essence obedece justo a ello con ingredientes revolucionarios como el hongo de las nieves para atraer y retener agua, células madre antioxidantes, ácido hialurónico y un complejo termal regenerador.

90€ en purenichelab.com

Intensive Pore Minimising Toner consigue hidratar y humedecer, pero al mismo tiempo es perfecto para las pieles problemáticas que sufren de poros abiertos o puntos negros. Cuenta con ácido salicílico para equilibrar los niveles de grasa y añade a su fórmula DMAE, un gran energizante de la piel, el cual sirve de calentamiento para los productos posteriores.

43€ en perriconemd.es



Lotus Leaf Anti-Pollution Repairing Toner es un tónico de la firma coreana Boutijour que, además de cimiento para los demás productos de belleza, ofrecerá un grandísimo poder en la protección anti polución para quienes viven en las grandes ciudades. Cuenta para ello con novedosos activos a partir de la flor de loto y con complejos de patente propia para añadir protección, por ejemplo, contra la luz azul de las pantallas y los móviles.



48€ en Mumona.com