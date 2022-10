OMEGA 3 : Beneficios para la salud ¿Por qué son tan importantes estos ácidos grasos, EPA y DHA? Comunicae

miércoles, 19 de octubre de 2022, 08:45 h (CET) Según los estudios realizados por los investigadores Dan L. Waitzberg y Priscila Garla del Departamento de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, Los ácidos grasos del OMEGA 3 poseen grandes beneficios para la salud, como la Contribución de los Ácidos Grasos Omega-3 para la Memoria y la Función Cognitiva Omega 3 es un nutriente increíble cuando se trata de apoyar su salud y bienestar general, ayudando a mantener una serie de funciones corporales cruciales, que van desde los ojos hasta la piel, los músculos y las articulaciones. Es por eso que hoy detallamos algunos de sus beneficios más importantes y cómo puede aprovechar al máximo este nutriente vital.

Cuando piensa en los ácidos grasos omega 3, lo más probable es que su mente se centre inmediatamente en la función cerebral, la salud del corazón o posiblemente en los músculos y las articulaciones . Si bien es cierto que el omega 3 puede ser muy beneficioso para todos estos, también vale la pena resaltar el papel vital que desempeña el omega 3 en el apoyo a la salud ocular .

¿Sabía, por ejemplo, que el DHA (ácido docosahexaenoico), un tipo de ácido graso omega 3, es un componente estructural clave de la retina, la parte del ojo necesaria para el reconocimiento visual? Por lo tanto, si no obtiene la ingesta adecuada de omega 3 en su dieta, ¡puede tener un efecto negativo en su visión.

Omega 3 para la inflamación

La inflamación forma una parte importante de su respuesta inmunológica, sin embargo, también es la raíz de muchos problemas de salud, desde ciertos tipos de enfermedades cardiovasculares hasta la fibromialgia y la artritis.

Los beneficios del omega 3 provienen de su acción antiinflamatoria. Se cree que el omega 3 puede ayudar a reducir la inflamación al amortiguar las reacciones inflamatorias y reducir los niveles de citocinas y eicosanoides proinflamatorios. 2

Los ácidos grasos omega 6, como el omega 3, son vitales para una serie de funciones corporales y ciertos tipos de omega 6, pueden incluso ayudar a reducir la inflamación.

Omega 3 para la salud muscular y articular

Las propiedades antiinflamatorias del omega 3 pueden hacer maravillas en lo que respecta a los músculos y las articulaciones, ayudando a mantener la movilidad, especialmente a medida que envejece. Esto se debe a que, la producción de cartílago, los tejidos conectivos que ayudan a amortiguar las articulaciones, disminuye y lo hace más vulnerable al dolor y la inflamación de las articulaciones.

Omega 3 para la piel

Omega 3 apoya las membranas de su piel, ayudando a reparar cualquier célula o tejido dañado, mejorando la fuerza de su epidermis para que los patógenos y alérgenos tengan menos facilidad para penetrar. Sus propiedades antiinflamatorias también funcionan para reducir la hinchazón y, dado que la inflamación puede ser un desencadenante importante de afecciones de la piel como el acné , el eccema y la psoriasis , se cree que el omega 3 puede ayudar a estas afecciones.

Omega 3 para una función cerebral saludable

Podría decirse que uno de los principales reclamos de fama del omega 3 es su capacidad para ayudar a mantener una función cerebral saludable.

De hecho, se considera que los ácidos grasos omega 3 son un componente importante del cerebro, por lo que no sorprende que este nutriente se relacione con tanta frecuencia con la función cerebral. Como antiinflamatorio natural, puede ayudar a reducir la inflamación en el cerebro, lo que puede interrumpir señales cerebrales cruciales, pero la investigación también ha indicado que el omega 3 podría ser útil para la pérdida leve de memoria.

Omega 3 para el corazón

Este es un beneficio para la salud que puede ser indiscutible: no hay duda de que el omega 3 realmente puede hacer maravillas para su corazón. La Asociación Estadounidense del Corazón incluso afirma que " los ácidos grasos omega 3 benefician el corazón de las personas sanas y las que tienen un alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares".

