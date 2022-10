Las mascotas y sus cuidados, de la mano de Vervictech

Un estudio de mascotas realizado en 2021 por Veteindustria y ANFAAC indicó que el 50,2 % de las familias españolas tienen mascotas, siendo la pandemia un periodo de crecimiento en el número de personas que adoptaron un animal.

Este hecho revela la importancia que tiene la mascota para los seres humanos, razón por la cual se le debe tratar con mucho cariño y dedicación, no solo en su alimentación, sino en su salud. Por esta razón, es necesario recurrir a productos como los que provee Vervictech, garantizando la protección del animal frente a parásitos, bacterias y más.

El spray para la salud bucal de mascotas, de la línea MASCOZYME En la tienda online de Vervictech se encuentra una variedad de productos que ayudan a proteger la salud y el cuidado de diferentes tipos de mascotas como perros, gatos, aves, tortugas y más. Estos productos pertenecen a MASCOZYME, una línea de cuidado animal 100 % ecológica que utiliza enzimas naturales y componentes veganos no contaminantes. Entre ellos, destaca el MASCOZYME® SPRAY BUCAL, un spray multienzimático que previene y combate enfermedades periodontales. Con su uso, las mascotas disfrutarán de una mejor salud bucal y es indicado especialmente para reducir el sarro en perros, controlar la acumulación de placa dental y proveer un aliento fresco.

Además, es una solución eficiente para las mascotas que no les gusta que les cepillen los dientes, ya que no requiere uso de cepillos para aplicarlo y realizar su función limpiadora y preventiva. Finalmente, es un producto seguro de usar, gracias a que está fabricado con una fórmula fácilmente digerible que no afecta la salud ni provoca efectos secundarios.

Más productos de cuidado animal disponibles en Vervictech MASCOZYME presenta otros productos que complementan el cuidado y limpieza de las mascotas. Uno de ellos es el MASCOZYME® BODY, una fórmula especial con efecto insecticida que ayuda a repeler pulgas, garrapatas, moscas y otros insectos y eliminar su entorno para que mueran y no se reproduzcan. Está recomendado para lavar las escaras producidas por las heridas, para desinfectar y como sustituto del champú. Con relación a la limpieza de entornos donde residen las mascotas, el MASCOZYME® CLEANER es un aliado ideal. Este producto ayuda a realizar una limpieza profunda de alfombras, muebles, etc., y elimina los malos olores de raíz.

Por último, MASCOZYME® URBAN CLEANER es un pulverizador para la eliminación de bacterias útil, para descontaminar las zonas donde quedan restos de excremento de mascotas. Todos estos productos están disponibles en la tienda online de Vervictech junto con todos los detalles de uso y aplicación de cada uno y un apartado de consultas respondidas por un profesional.

El cuidado de animales domésticos es responsabilidad de sus dueños y, con los productos de cuidado animal que provee Vervictech, es mucho más fácil y seguro garantizar una vida saludable para las mascotas.