Asesoramiento completo para crear una franquicia inmobiliaria, con el Grupo Best Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Crear franquicia es una forma de abrir un negocio, invirtiendo en un estilo probado en el mercado, a partir de buenos índices de rentabilidad por la aceptación de los productos o servicios.

Dicho sistema se aplica en diversas ramas, entre las que destaca la inmobiliaria. Respecto a esta, las previsiones de los especialistas son óptimas de cara a los próximos años, ya que estiman un crecimiento de los ingresos para las agencias.

En este sector se especializa el Grupo Best. Con una vasta experiencia, el mismo asegura excelentes condiciones del mercado, con superioridad a las de otros competidores.

El Grupo Best es garantía a la hora de crear franquicias inmobiliarias Más de 30 años en el sector sostienen un modelo de negocio sólido y de gran rentabilidad. Es por eso que el Grupo Best se destaca en el desarrollo de franquicias rentables en España.

Su sistema para crear una franquicia contempla múltiples ventajas para quienes busquen invertir en el sector. Una de ellas es la posibilidad de gestionar una cartera propia de inmuebles. Esta incluye un sistema exclusivo de captación de inmuebles para conseguir diversas propiedades en una zona, acceso a una cartera nacional compartida de más de 400 mil inmuebles y exclusividad en ventas de grandes activos inmobiliarios, como edificios, hoteles y solares, entre otros.

En materia de publicidad, la firma posibilita generar un gran volumen de leads mediante difusión gratuita o subvencionada en reconocidos portales de inmuebles, posicionamiento SEM y SEO en Google y redes sociales y publicidad de las financiaciones a cargo de la central.

Un valor agregado que ofrece el Grupo Best es el sistema de financiación, con excelentes condiciones. Algunos puntos a destacar son la financiación hasta el 110 % para la compra de viviendas con condiciones privilegiadas y las soluciones alternativas a las que otorga la banca tradicional.

Multiservicios y asistencia permanente Una de las políticas más destacadas del Grupo Best es la asistencia integral y permanente a sus clientes en la creación de franquicias. Inicialmente, se brinda un servicio de asesoramiento para seleccionar y acondicionar el local.

En la misma línea, se trabaja en la captación y selección del personal para la franquicia, con el objetivo de elegir los perfiles más adecuados para conseguir una mayor rentabilidad. Posteriormente, se brinda la posibilidad de asistencia continua, a través de un soporte de 8 horas al día en todas las áreas del negocio, entre las que se destacan financiera, legal y marketing.

Experiencia, calidad y rentabilidad garantizada son algunas de las cualidades que ubican al Grupo Best como un referente en el sector de las franquicias inmobiliarias.



