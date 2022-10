¿Cómo registrar una marca internacionalmente?, por iMarcas Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

A pesar de que las marcas ayudan a diferenciar a las empresas de la competencia, no siempre se tiene en consideración la importancia de protegerlas mediante su correspondiente registro.

El éxito que tiene un producto en el mercado está mayormente relacionado con la influencia o impacto que ha desarrollado la marca. Por lo tanto, es fundamental asegurarse de que esta esté adecuadamente protegida; no solo a nivel nacional, sino también internacional.

En este punto, contar con la ayuda de iMarcas puede ser una excelente alternativa. Se trata de una plataforma digital que tiene como objetivo prestar servicios de registro de marcas, con validez en España y el resto del mundo.

Pasos para el registro de marca internacional El procedimiento para tramitar el registro de marca internacional se lleva a cabo en 3 fases. Previamente, se requiere un registro de marca solicitado o concedido que servirá de base para la solicitud de marca internacional. La primera fase es presentar la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. También puede realizarse a través de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, en el caso de que se vaya a utilizar de base un registro previo europeo. En la OEPM o, en su caso, en la EUIPO, se realiza un primer examen en el que se comprueba que todos los datos solicitados coinciden con los de la marca nacional que le sirve de base. Una vez aprobada, la solicitud es remitida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Durante la segunda fase, se realiza un examen formal en la OMPI y se publica la marca con número internacional en la gaceta OMPI de Marcas Internacionales. Por último, se presenta la solicitud ante la Oficina Nacional de cada país solicitado, que recibe una designación de la OMPI.

Este paso se debe hacer porque el registro internacional tiene en cada país los mismos efectos que una solicitud nacional de dicho país. A partir de este punto, se decide, conforme a su legislación nacional, si se concede o no la marca internacional en ese país.

¿Por qué es importante el registro de marca? No registrar una marca puede traer consecuencias graves. De hecho, si la marca no cuenta con un registro, cualquier competidor puede usar una idéntica o muy similar para crear confusión en los consumidores. Además, si la empresa con la que la relacionan ofrece productos y servicios de mala calidad, puede causar un gran daño a la reputación, provocando una caída de las ventas.

Por otro lado, al no registrar la marca, se corre el riesgo de que otras personas puedan crear una idéntica y registrarla. Al hacer esto, gozarán de protección y podrán impedir que el nombre de la marca se siga utilizando. Esto implicaría tener que modificar todos los documentos, anuncios, rótulos y demás elementos donde aparezca la marca, hecho que causaría un gran perjuicio a la empresa.

Para evitar estas situaciones, iMarcas cuenta con un equipo de abogados que ofrece asistencia profesional en el proceso de registro de la marca internacional. Gracias a ellos, los emprendedores y empresarios cuentan con herramientas eficaces para proteger el nombre de sus negocios y activos intelectuales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.