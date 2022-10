El entorno de un deportista y la importancia de tener un coach deportivo Emprendedores de Hoy

miércoles, 19 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El coach deportivo se enfoca en trabajar en aspectos como la motivación y el compromiso, ya que son claves para el logro de los objetivos. Además, brindan acompañamiento no solo a ellos, sino también a sus núcleos familiares, dado que el entorno de un deportista influye significativamente en su desempeño. Es una figura que ha ido cobrando protagonismo en los últimos años. Estos profesionales se encargan de que las personas descubran y exploten sus habilidades y capacidades.

Por esta razón, trabajan arduamente para que quienes rodean a los jugadores tengan la capacidad de brindarles apoyo en todo momento. Hoy en día, existen empresas que ofrecen servicios de tutorización deportiva. Una de las de referencia es ITW Sport, la cual está dirigida a aquellos que se dedican al baloncesto.

El coach deportivo puede contribuir a que el entorno del deportista sea sano Una de las cosas que evalúa el coach deportivo es en qué entorno se desenvuelven los deportistas, pues suele pasar que el bajo rendimiento de un individuo tenga mucho que ver con las vivencias en el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, etc.

Un jugador que, por ejemplo, tenga problemas familiares, discusiones con sus seres queridos y que viva en un ambiente donde no prevalezca la paz, sino que predomine la falta de comunicación, llegará a los entrenamientos o partidos con un estado bajo de ánimo que no le permitirá dar lo mejor de sí mismo.

Quienes rodean a un deportista deben apoyarlo en su camino al éxito, contribuir a su preparación, darle fuerzas cuando la situación no es la más favorable, ayudarlo a levantarse cuando se ha caído y recordarle que es capaz de dar mucho más. Todo eso para elevar su autoconfianza y para que su autoestima no se vea afectada.

Sobre la tutorización deportiva para jugadores de baloncesto que ofrece ITW Sport El baloncesto, al igual que otros deportes, requiere de mucha destreza. Para alcanzar la competitividad, es necesario tener mucha determinación y motivación. No obstante, a muchos jugadores se les hace muy difícil plantearse metas y, más aún, lograrlas.

La mejor alternativa para crecer como profesional del deporte es optar por una tutorización deportiva como la que ofrece ITW Sport, donde un tutor brinda acompañamiento y asesoramiento en las etapas tanto iniciales como profesionales. Además, un aspecto muy importante es que el programa puede incluir coaching, preparación física y nutrición.

Los tutores de la mencionada empresa trabajan junto a los deportistas y sus familiares para lograr el crecimiento profesional que cualquier jugador desee tener. Los interesados en obtener mayor información sobre el plan de tutorización deben ingresar a la plataforma de ITW Sport.



