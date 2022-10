Cibinar expertos en ciberseguridad

A día de hoy, las pymes españolas reciben un promedio de 436 ciberataques debido a su nivel de exposición. No obstante, muchas entidades no destinan tiempo ni dinero a una estrategia clara para solucionar esta situación o no saben qué acciones tomar para abordarla.

Una alternativa para controlar esta problemática es contratar los servicios de una empresa de ciberseguridad como Cibinar, la cual centra su actividad en el desarrollo de servicios de ciberseguridad e inteligencia artificial y ofrece soluciones tecnológicas a la medida de cada organización.

La ciberseguridad al servicio del cliente Con el propósito de ayudar a firmas privadas y entidades públicas a cubrir sus necesidades presentes y futuras, esta empresa de ciberseguridad ofrece soluciones basadas en la inteligencia artificial y la ciberseguridad, brindando el soporte tecnológico y de protección informática de prácticamente la totalidad de los sectores económicos e industrias del mercado.

El principal objetivo de Cibinar es democratizar la inteligencia artificial y la ciberseguridad a través de un servicio integral que brinde a cualquier compañía, independientemente de su tamaño, mayores niveles de seguridad y un incremento de su eficiencia operativa basada en soluciones tecnológicas.

A través de un minucioso conocimiento científico y técnico de las distintas tecnologías que forman la ciberseguridad, Cibinar dispone de distintas herramientas de protección que van desde auditorías y consultorías, ciberseguridad gestionada, respuesta a incidentes, hasta peritaje informático. Además, la constante capacitación de su equipo de profesionales le permite contar con los últimos avances en la materia.

¿Cómo trabaja Cibinar? En el caso de las auditorías y consultorías, en primer lugar, es necesario evaluar el estado actual de ciberseguridad de cada cliente. Para ello, resulta preciso llevar adelante una serie de actividades de diagnóstico a partir de las cuales analizar la exposición de datos, las aplicaciones e infraestructura y así detectar las vulnerabilidades que pueden comprometer o poner en riesgo la integridad de su información.

Una vez diagnosticada la situación, esta empresa de ciberseguridad crea un plan con los procedimientos y herramientas que van a regir la protección informática en el día a día. De esta manera, a través de la propuesta de ciberseguridad gestionada, la cual combina a la perfección inteligencia, experiencia y tecnología, ofrece distintos packs para que el cliente pueda elegir el que mejor se adecúe a sus necesidades.

En lo que refiere a la respuesta ante incidentes, para Cibinar el tiempo de reacción y la manera de proceder es clave para minimizar el impacto del ataque, por lo que brinda una respuesta rápida, eficaz y contundente para combatir cualquier asalto informático. Por último, mediante el peritaje se analizan las evidencias digitales sin alterarlas, recopilando información y evidencia que puede ser útil para un proceso judicial.

De este modo, Cibinar se posiciona como una consultora tecnológica con una visión anclada en la innovación y con el compromiso puesto en ofrecer tecnologías de última generación capaces de solucionar vulnerabilidades técnicas y logísticas.