Promofactory incorpora una nueva marca de ropa urbana a su catálogo

martes, 18 de octubre de 2022, 18:02 h (CET)

La ropa forma parte de la identidad de las personas, ya que les permite reflejar a través de diseños y colores qué les apasiona y les hace sentirse más cómodos.

Actualmente, existen prendas para todos los intereses, desde las formales hasta la ropa urbana para recorrer las ciudades con un look exclusivo y moderno. Promofactory es una tienda especializada en la venta de prendas de estilo urbano y sport (para montaña) provenientes de la marca Roc Neige, la cual es reconocida a nivel internacional por su buena relación calidad-precio.

Promofactory: venta de ropa urbana para todos los gustos La tienda Promofactory hasta ahora ha sido reconocida por ofrecer a sus clientes uniformes laborales y vestuarios de trabajo para cualquier sector de negocio. Sin embargo, la compañía ha decidido innovar con un nuevo catálogo de ropa urbana para quienes les apasiona el estilo casual, cómodo y resistente que les permita moverse dentro de la ciudad. Al mismo tiempo, ofrece prendas de montaña que son sumamente cómodas y resistentes para las aventuras y los recorridos largos en los paisajes naturales. Esta serie de productos está disponible tanto para hombres como para mujeres y niños. A su vez, para cada género existe una gran variedad de tallas, precios, colores y propiedades especiales de acuerdo al tipo de ropa urbana y montañera. Es importante mencionar que la marca de estas prendas es Roc Neige, la cual es conocida a nivel nacional por sus diseños atractivos y materias primas de alta calidad. Este reconocimiento ha perdurado por más de 40 años, por lo que es considerada un gran referente del mundo de la moda.

Las características de la ropa Roc Neige Roc Neige inició como una marca especializada en prendas de aventura y montaña que paso a paso fue ganando clientes por sus combinaciones únicas de colores y estilos. Hoy en día, los amantes de las actividades deportivas y la ropa urbana apuestan por ella debido a esa exclusividad que aún mantienen en el diseño de cada uno de sus modelos. A su vez, su equipo de profesionales siempre agrega versatilidad a cada uno de sus productos con el objetivo de hacerlos más cómodos para las experiencias al aire libre.

Por otra parte, Roc Neige es una empresa que vela por la innovación y el respeto por las tendencias del mercado actual, por lo que sus últimos productos están fabricados con materiales sostenibles. Esto lo hacen con el objetivo de apoyar los nuevos movimientos para la protección del medioambiente sin dejar de lado la calidad y detalles en producción que tanto los distinguen. Por estos motivos, en España muchos recomiendan comprar ropa urbana de Roc Neige en tiendas de distribución oficial como Promofactory.

La ropa urbana de Promofactory diseñada por Roc Neige está regida por el look casual actual de la ciudad y los detalles únicos que esta empresa agrega a cada uno de sus productos. Dicha ropa puede ser comprada tanto de forma presencial como online.



