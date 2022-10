Only Drums, un artista con una carrera prometedora

A través de artistas que están revolucionando el mercado musical, el reggaeton está presente en cualquier fiesta o discoteca con su ritmo inconfundible y sus melodías pegadizas.

Si bien su origen se remonta a principios de los años 90 en las barriadas de Panamá y Puerto Rico, este género ha llegado a todo el mundo con su mezcla de dembow y hip-hop con ritmos latinos.

Actualmente, un cantante de reggaeton que se está destacando en la escena es Only Drums, quien ha alcanzado más de 1 millón y medio de visualizaciones en YouTube con sus últimos sencillos.

El éxito de Only Drums, en cifras Nacido hace 27 años en San Francisco de Macorís, República Dominicana, Noenmy Noel Mendoza Guzmán se ha hecho popular en España bajo el seudónimo Only Drums, con una incipiente, pero exitosa carrera, que se encuentra en vertiginoso ascenso. Tanto es así que sus últimos temas suman más de 1 millón y medio de visualizaciones en YouTube y más de 1 millón de reproducciones en Spotify. A su vez, este cantante de reggaeton cuenta con más de 40.000 seguidores en su perfil de Instagram, en el que muestra adelantos de los videoclips que él mismo se encarga de producir y dirigir.

Entre sus canciones más destacadas es posible mencionar No sé por quéy Eneagrama, las cuales fueron producidas por Dj Gramo, un prestigioso productor musical dominicano. Al mismo tiempo, Only Drums se encuentra trabajando en colaboración con Kuky Drumz, productor de algunos de los principales hits de grandes artistas de República Dominincana.

Las características diferenciales de Only Drums Si bien las características principales del reggaeton son sus líneas de bajo y los ritmos repetitivos, además de la voz del cantante y las mezclas realizadas por el DJ, el sonido de Only Drums destaca entre el resto, puesto que marca cierta distancia con el dembow y busca una fórmula adaptada a los mercados internacionales. De este modo, este cantante de reggaeton ha logrado posicionarse como uno de los principales artistas de Madrid, no solo por la calidad de su música y su prosa, sino también gracias a sus proyectos audiovisuales. Los mismos son producidos y dirigidos por el propio Only Drums y logran poner en imágenes las letras de sus canciones con una gran creatividad.

Así, este artista dominicano es uno de los principales valores jóvenes del género y está ganando cada vez más terreno, tanto en las redes sociales y plataformas musicales como en las radios y las discotecas.