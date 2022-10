Sintoniza la Frecuencia es una empresa especializada en medicina holística, que ofrece un método eficaz de biorresonancia Emprendedores de Hoy

La salud es un área profesional que cuenta con cada vez más ramas especializadas. Sin embargo, en los últimos años, han surgido también algunos enfoques diferentes, que proponen un concepto de medicina holística, desde una visión mucho más estrechamente relacionada con el concepto de bienestar.

Sintoniza la Frecuencia es una empresa especializada en medicina holística, que ofrece este novedoso enfoque en el cuidado de la salud a través de sus diferentes tratamientos. Uno de los más destacados radica en la biorresonancia, la cual ofrece un método eficaz y no invasivo para el cuidado integral de la salud.

Combatir enfermedades antes de que aparezcan los síntomas, gracias a un tratamiento integral La biorresonancia es un novedoso concepto en medicina holística, que asimila algunas nociones de la física cuántica, para relacionarlas con la biofísica y el cuidado de la salud. Desde esta perspectiva, cada parte del organismo tiene sus propias frecuencias electromagnéticas, que pueden ser identificadas y reguladas para armonizar el campo magnético del organismo en su conjunto. Cuando estas frecuencias particulares se desordenan, se genera una alteración en este campo magnético, lo que provoca deterioros en el estado de la salud y facilita el surgimiento de enfermedades.

El aporte de la biorresonancia consiste justamente en la armonización de esas frecuencias particulares, para generar y mantener un estado de equilibrio en la salud de forma integral y preventiva. Sus tratamientos funcionan por medio de máquinas de biorresonancia electromagnética, las cuales interactúan con el cuerpo mediante electrodos, mediante los cuales emiten vibraciones que, a través del sistema nervioso, viajan a lo largo de todo el organismo. Gracias a su acción a nivel celular, este tipo de tratamientos permiten identificar distintos agentes infecciosos, como virus, parásitos, hongos o bacterias, y aliviar las enfermedades que provocan incluso antes de que los síntomas empiecen a surgir.

Una alternativa de salud muy efectiva con el organismo La biorresonancia electromagnética ofrece tratamiento para un amplio espectro de cuadros clínicos, que incluye condiciones reumáticas, enfermedades gastrointestinales, migrañas y cefaleas, trastornos del sistema nervioso e, incluso, entre varias otras condiciones, algunos desórdenes de tipo psicoafectivo, como los problemas de adicción. Sin embargo, el mayor beneficio en esta alternativa de salud radica en su enfoque integral, no invasivo y armónico con el cuerpo humano.

Así lo destaca Sintoniza la Frecuencia, uno de los centros especializados en este tipo de tratamientos, los cuales se caracterizan por brindar un cuidado completo al organismo, desde un enfoque de armonización a nivel holístico. Su funcionamiento recupera progresivamente ese balance de forma amigable con el organismo, a diferencia de los químicos fuertemente intrusivos que caracterizan a la industria farmacéutica convencional o lo profundamente invasivos que pueden llegar a ser las intervenciones quirúrgicas. Además, no tiene contraindicaciones médicas, ni causa efectos secundarios de ningún tipo, aunque no se recomienda el uso en embarazadas ni personas con epilepsia o marcapasos, por lo que representa una alternativa menos arriesgada y mucho más completa para cuidar de la salud y el bienestar general.



