La importancia de la valoración de puestos, clasificación profesional y auditoria retributiva

martes, 18 de octubre de 2022, 16:34 h (CET)

Los planes de igualdad representan un elemento cada vez más importante dentro de las empresas con más de 50 trabajadores. Existen criterios obligatorios que deben tenerse en cuenta para su elaboración, como es el caso de la auditoría retributiva y la valoración de puestos de trabajo.

Los procesos mencionados permiten establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y evitar la discriminación entre hombres y mujeres en el entorno laboral. La firma Adelantta ofrece servicios de consultoría orientados a llevar a cabo los procesos de registro y auditoría retributiva, así como también valoración de puestos de trabajos de una forma correcta.

Importancia de la valoración de puestos de trabajo en la igualdad retributiva Después de que en octubre del 2020 se aprobara el Real Decreto 902/2020, las medidas específicas para favorecer la igualdad retributiva entre mujeres y hombres ha cobrado un papel protagónico en las empresas. Esta normativa establece el principio de igual retribución por trabajos de igual valor. Esto tiene como objetivo, identificar las posibles discriminaciones salariales y tomar decisiones para corregirlas.

En ese sentido, las empresas deben incluir dentro de su plan de igualdad los resultados de la Auditoría Retributiva, considerando también el diagnóstico realizado en esta materia, mediante la valoración de puestos de trabajo. Esta última se caracteriza como una herramienta eficaz para comprender la estructura interna de la organización.

Asimismo, se caracteriza como un recurso que permite analizar y ajustar las debilidades y fortalezas de una empresa y establecer soluciones concretas orientadas a impulsar la competitividad y la productividad.

Con todo, Juan Carlos Sánchez, CEO de Adelantta, recuerda que la descripción y valoración de puestos “no solo es obligatoria y útil para implantar políticas de igualdad en las empresas. Realizarlas permite comprender mejor el modelo organizativo y analizar eficacia y eficiencia funcional del organigrama de la empresa, qué fortalezas y debilidades tiene. Gracias a los planes de igualdad, las empresas están abordando este tipo de proyectos que proporcionan mucha información que ayuda a optimizar y mejorar resultados”. También permite comparar y analizar las propias políticas retributivas de la compañía (salario base, complementos, salario en especie, pluses, retribuciones variables en función de desempeño, etc.) en términos de equidad interna y de competitividad externa.

¿Cómo llevar a cabo la valoración de puestos de trabajo? Como un elemento esencial para corregir potenciales desviaciones salariales en materia de igualdad, lo más recomendable es recurrir a asistencia especializada para la realización del registro y auditoría retributiva como Adelantta. Los servicios de esta empresa se centran en la revisión y comprensión de los puestos de trabajo de una compañía.

Una de las partes más complejas dentro de este proceso es evaluar los puestos de trabajo para poder comparar no solo puestos iguales sino puestos de igual valor.

“Existen numerosas metodologías para realizar una valoración de puestos. En nuestro caso, una de las que más empleamos es una de las más completas y contrastada a nivel internacional”, explica Vanesa Velasco, directora de operaciones de Adelantta. Esta metodología emplea criterios cualitativos y cuantitativos enfocados en cuatro aspectos claves como lo son las competencias, solución de problemas, responsabilidad y condiciones de trabajo de cada uno de los puestos que componen el grueso de la organización. El desempeño de los especialistas también se centra en llevar a cabo la auditoría y registro retributivo exigido por la ley para cada organización. Con todo, Velasco recuerda que existen más herramientas con las que poder realizar una valoración de puestos de distinta índole, incluidas las proporcionadas por el Ministerio de Igualdad.

Cada uno de los procesos llevados a cabo por los expertos de Adelantta tiene como objetivo promover el funcionamiento óptimo del área de recursos humanos de una compañía, así como también de los departamentos que la componen. Todo ello le ha permitido posicionarse como una de las principales consultorías para las empresas de hoy.



