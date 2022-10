El single debut de Marky StarDst ‘I Love It (My Life I Love It)’ triunfa en todas las plataformas digitales

El lenguaje musical permite conectar a las personas a través de diversas letras y melodías. Se trata de una forma de expresarse y también de desahogarse y permite motivar a otras personas a ser cómo quieran ser y dejarse llevar por sus deseos.

Ese es el mensaje que propone el artista Marky StarDst en su nueva canción I Love It (My Life I Love It), disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de un tema musical dedicado a ser fiel a uno mismo sin importar el qué dirán, que combina una letra motivacional con un ritmo energético.

El éxito de la canción de Marky StarDst El éxito de esta canción creada por el artista alemán ha quedado plasmado no solo en las redes sociales, sino también en todas las plataformas digitales de música, tales como YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer, Qobuz, iTunes y Apple Music.

Se trata del primer sencillo de Marky StarDst, creado junto a la producción de MPC en la casa (in the house), en el género electro-pop. El trabajo musical en conjunto, entre los artistas radicados en Barcelona, combina diversas influencias melódicas de los últimos tiempos, para dar origen a un ritmo original y moderno. Con una fusión del pop de los 80 y 90 y de la electrónica actual, conjugados con una base de hip-hop, se creó un single con sonidos digitales y analógicos que motivan a la audiencia a dejarse llevar en cada beat.

El mensaje de la canción Durante los dos minutos y medio de melodía de I Love It (My Life I Love It), el cantante expresa su mensaje de seguridad y revalorización a sí mismo, por encima de todo el ataque recibido por parte de sus haters. Así lo demuestra cuando dice que “no me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, me muestro al mundo cómo soy”.

La inspiración de la canción surgió tras una difícil situación que el cantante vivió, a partir de la cual logró salir adelante gracias a la música como forma de descarga y expresión. Las vivencias de Marky StarDst lo llevaron a componer este single, que transmite la fuerte convicción de confiar en uno mismo y respetar los valores propios, ya que están “quemados en mi piel como un tattoo, que nunca se va”.

I Love It (My Life I Love It) ha recopilado reproducciones en todas las plataformas digitales, gracias a la energía positiva que comunica, motivando a todas las personas a luchar día a día por las creencias de cada uno, a pesar a las dificultades.