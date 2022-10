¿Por qué abrir franquicias legales?, por Área Jurídica Global Emprendedores de Hoy

La pandemia producida por el Covid-19 tuvo un gran impacto en el sector económico y comercial, obligando a muchos profesionales a buscar nuevas formas de trabajo, en las que el autoempleo fue una de las opciones más buscadas en España.

En este sentido, contra todo pronóstico, el modelo de franquicias legales adquirió gran auge entre profesionales del derecho y se colocó como la alternativa principal debido a las múltiples ventajas que ofrece. Sin embargo, para asegurar el éxito en este negocio, es fundamental contar con la asesoría legal de expertos en el área como Área Jurídica Global.

¿Qué ventajas ofrece el sistema de franquicias legales? En los últimos 10 años, la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) ha mostrado impresionantes cifran de crecimiento de las franquicias en España que se acercan al 30 %. Este modelo comercial presenta ventajas atractivas para los emprendedores como el bajo riesgo de fracaso. Iniciar con franquicias legales permite contar con el prestigio de una marca que está consolidada en el sector, con lo cual se tiene la aceptación y reconocimiento en el mercado. Además, se obtiene la formación del abogado asociado en términos de métodos operativos, administrativos y comerciales y la tecnología necesaria para desarrollar el negocio. Por otro lado, los franquiciados disfrutan del respaldo del franquiciador en medio de cualquier situación, incluyendo las crisis financieras en las que inclusive es posible contar con financiación. El modelo de franquicias legales involucra una serie de compromisos, lineamientos y condiciones legales de las que el franquiciado debe ser consciente. Área Jurídica Global ofrece asistencia jurídica que abarca los marcos legales y financieros necesarios para establecer una franquicia de forma adecuada.

Área Jurídica Global asesora a los abogados asociados para iniciar el negocio con éxito Área Jurídica Global está comprendido con la calidad y dispone de un número importante de abogados especializados en diferentes áreas del Derecho que abarcan de forma especial al mundo empresarial y profesional. Este despacho jurídico tiene su oficina principal en Barcelona y se encuentra presente en toda España ofreciendo asesoramiento integral con relación al Derecho Civil, Penal, Mercantil y Administrativo. En el entorno de franquicias legales, brindan asesoramiento tanto para franquiciados como para franquiciadores. Entre los servicios que ofrecen, está la revisión y adaptación de contratos, negociación de acuerdos de franquicia, análisis de la información económica, negociación y resolución de conflictos en casos de incumplimiento del contrato, etc. Con el acompañamiento de este despacho, es posible tener una visión objetiva de la situación real, ya sea antes, durante o después de firmar el contrato y en medio de cualquier circunstancia. En todo caso, el principal objetivo es poder llevar una solución apropiada que ayude al cliente a continuar en el desarrollo de sus franquicias legales.

Las franquicias en España están en su mejor momento y con la asistencia legal de Área Jurídica Global se puede iniciar un negocio seguro bajo este modelo.

Como dicen en Área Jurídica Global: «Seleccionamos socios, abogados y/o inversores, para crear un negocio conjunto en las máximas garantías de éxito, enfocado en todas las Áreas del Derecho».



