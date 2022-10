La formación online, la creación de contenidos digitales y el método de estudios Poca Poca Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 15:59 h (CET)

La formación online se ha visto fortalecida en los últimos años. La pandemia, los cambios en los procesos de trabajo y la alta conectividad de esta época han provocado que cada vez más gente apueste por la formación digital. Por eso, los recursos y plataformas se han consolidado en estos últimos años.

Las grandes empresas han visto una buena oportunidad para desarrollar plataformas y contenidos de formación siendo una línea de negocio cada vez más extendido en dichas corporaciones. Pero, como en muchas otras áreas, como la música, el cine, el teatro o la literatura, no solo existe esos grandes nombres. Durante este tiempo, han venido apareciendo multitud de proyectos independientes que realizan una labor formativa realmente interesante. Se puede decir que son los “e-learning alternativos”.

Entre esta oferta de plataformas, asoma la cabeza un proyecto disruptivo con una metodología académica y una filosofía innovadora: Poca Poca.

A principios de 2020, Fernando Manso, profesor de electrónica con más 20 años de experiencia, y un publicitario experto en contenidos, Luis Pardo, decidieron unir fuerzas para proveer a sus usuarios de un material formativo distinto y adaptado a las necesidades de los alumnos. Así nació Poca Poca, una plataforma de formación y divulgación distinta, donde ponen en el centro la necesidad de aprender y la curiosidad de los alumnos.

Su metodología Basado en la metodología de las Clases Invertidas (Flipped Classroom), sus contenidos están creados para fomentar la curiosidad, poniendo a disposición del alumno contenidos fáciles de digerir y que ayudan al conocimiento a pequeños pasos. Así, poco a poco, consiguen que el alumno, casi sin darse cuenta adquiera unos conocimientos que en un ámbito académico tradicional no se consigue.

Para Poca Poca, esa metodología es el cimiento de su proyecto formativo, que están aplicando a día de hoy a todas sus categorías: Electrónica, Programación y Desarrollo, Música y Cultura Cervecera. Siendo Poca Electronics la punta del iceberg de este proyecto de formación.

Poca Poca no es solo una plataforma de e-learning A día de hoy, Poca Poca cuenta con canales de YouTube con más 330.000 seguidores, perfiles activos en todas las redes sociales y su propia plataforma de formación.

En poco más de dos años han creado más de 30 cursos, 600 piezas audiovisuales y 300 recursos formativos para sus marcas.

Además, realizan proyectos formativos para formadores, organizaciones y empresas.

La experiencia adquirida les ayuda a ver los proyectos formativos de manera integral y de esta manera entender mejor las necesidades de los clientes y así brindarles un servicio adecuado a sus posibilidades y necesidades.

También disponen de un espacio para la producción audiovisual, Poca Station, especialmente diseñado para albergar proyectos formativos en Madrid.

En definitiva, la industria de la formación online goza de muy buena salud, y para las personas curiosas que no se conforman con una formación “tradicional” hay alternativas muy interesantes que ofrecen contenidos de mucha calidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo Adresles ayuda a la España vaciada? El posparto real con We are mammas Biosolvit Spain realiza un sorteo de macetas biodegradables para colegios que tengan proyectos eco Espaciosolidario.org, un aliado para la campaña de regalos navideños para fidelizar a los clientes ¿Por qué abrir franquicias legales?, por Área Jurídica Global