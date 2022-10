Kuikads crea contenido digital de alta calidad, de forma sencilla y eficaz Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 16:01 h (CET)

Se espera que durante 2022 el 82 % del contenido consumido en la red tenga el formato vídeo. Además, las redes sociales continúan ampliando su alcance, ya que en España el 85 % de las personas entre 16 y 70 años las usa. Actualmente, el vídeo es el soporte preferido por los usuarios que navegan por internet.

En este contexto, Kuikads pone al alcance de cualquier empresa un servicio para crear contenido digital de alta calidad, de forma sencilla y eficaz. Esta firma se especializa en la elaboración de vídeos que logran captar la atención de los usuarios para generar un mayor impacto en menos tiempo. Además, adaptan el producto a los formatos de las redes sociales y trabajan con un tiempo de entrega menor a las 72 horas.

Contenidos digitales de calidad a través de la plataforma KuikCloud Kuikads ha desarrollado un método eficaz para crear contenido digital de calidad de forma rápida y asequible. A través de la plataforma de esta empresa, es posible conectar con motion designers validados para conseguir anuncios en vídeo que cumplen estándares de calidad internacionales.

El formato de este contenido es el de vídeo ads, que se trata de mensajes sencillos, breves y atractivos que permiten una comunicación eficaz en redes sociales y distintos canales digitales.

Para conseguir un aviso con estas características, es necesario acceder a la plataforma KuikCloud, donde un project manager revisa cada proyecto y los conecta con un diseñador adecuado. Este profesional es el encargado de crear el vídeo, que después es subido a la nube para que el cliente pueda revisarlo, descargarlo y comenzar de inmediato con su campaña de marketing o publicidad.

A su vez, el precio de los paquetes de vídeos se sitúa entre los 300 € y los 1.200 €, dependiendo del número de versiones necesarias y la duración, que suele ser de 6, 10 o 15 segundos. Otra opción es pagar una suscripción mensual para crear varios anuncios en paralelo durante ese período.

Kuikads es una empresa con perfil disruptivo El equipo de esta firma está integrado por expertos en comunicación en entornos digitales que trabajan en un ambiente altamente colaborativo. El perfil de estos profesionales es disruptivo porque lo que busca Kuikads son ideas frescas y especialistas que puedan desarrollar una visión propia, original e innovadora.

Además, uno de los valores principales de Kuikads es el compromiso con el medioambiente, contribuyendo de esta forma a la economía circular promoviendo el reciclaje de contenidos ya existentes. Para ello, Kuikads ha lanzado una iniciativa con One Tree Planted, una organización sin ánimo de lucro centrada en la reforestación global, por la cual, por cada Video Ad contratado se plantará un árbol.

Por medio de los servicios disponibles en la plataforma de Kuikads, es posible contar con contenido original en formato de vídeo que, a día de hoy, es la manera más eficiente de comunicación con distintas audiencias a través de entornos digitales.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo Adresles ayuda a la España vaciada? El posparto real con We are mammas Biosolvit Spain realiza un sorteo de macetas biodegradables para colegios que tengan proyectos eco Espaciosolidario.org, un aliado para la campaña de regalos navideños para fidelizar a los clientes ¿Por qué abrir franquicias legales?, por Área Jurídica Global