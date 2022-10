La abogada Esther Sánchez Hellín de Alicante pone de manifiesto un incremento en los divorcios y separaciones a raíz de la pandemia Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 15:51 h (CET)

El confinamiento obligatorio, generado por la pandemia del covid, no solo ha significado un desafío sanitario y económico, sino también relacional.

Así como muchas familias se vieron perjudicadas por el virus y otras, además, tuvieron dificultades para solventarse económicamente, en varios casos también se afectaron los vínculos maritales.

La convivencia forzosa las 24 horas del día, durante varios meses y en un contexto de crisis e incertidumbre, ha dado paso a un incremento de divorcios en Alicante. La ejecución de este proceso de separación requiere un servicio legal con compromiso y experiencia en el sector del derecho en familia, como el de Esther Sánchez Hellín. La abogada especialista en divorcios se distingue por su trato cercano y profesional a la hora de resolver separaciones de forma ágil y efectiva.

Incremento de divorcios, separaciones y nulidades después de la pandemia Según el Instituto Nacional de Estadísticas de España, durante el 2021 hubo 86.851 divorcios, lo cual significa una suba del 12,5 % respecto al año anterior. Al respecto, la abogada Esther Sánchez Hellín de Alicante pone de manifiesto un incremento en los divorcios y separaciones a raíz de la pandemia. La demanda de un abogado en Alicante se ha incrementado en este sentido, teniendo en cuenta que el contexto de confinamiento ha generado múltiples conflictos al interior del hogar.

Además del temor al contagio, las dificultades para cumplir los protocolos y el malestar que generó la pandemia, los matrimonios tuvieron que atravesar diversos desafíos durante la convivencia. La reducción de muchos trabajos e incluso el desempleo en algunos casos, significó una baja en el poder adquisitivo que trajo aparejados problemas de sustento económico. A su vez, otro de los factores que perjudicó la salud mental y los vínculos intrafamiliares fue la angustia y la ansiedad provocada por el constante encierro, la falta de certezas sobre el futuro cercano y el permanente estado de alarma.

Una abogada situada en Alicante que se especializa en divorcios La tendencia detectada a partir de la evolución de los datos estadísticos respecto a divorcios, separaciones y nulidades, evidencia su crecimiento y explica la suba en la búsqueda de abogados para tal fin. En este sentido, la letrada Esther Sánchez Hellín cuenta con 18 años de experiencia en el sector del Derecho de Familia, Derecho Penal y Derecho Civil, siendo una abogada idónea para tratar divorcios.

Además de trayectoria, Sánchez Hellín tiene vasta formación en el sector de las separaciones y divorcios, para tratar estos procesos en defensa de los intereses de sus clientes. A su vez, la abogada está preparada para resolver medidas de custodia de hijos, situaciones de incapacidades u otros problemas derivados del ejercicio de la patria potestad.

Asimismo, media ante ejecuciones por incumplimiento de sentencias o conflictos, por la liquidación de régimen matrimonial y en todo tipo de procedimientos de familia del orden legal. Su profesionalidad y experiencia en divorcios en Alicante avalan el compromiso de Esther Sánchez Hellín con sus clientes, orientado a alcanzar las soluciones más convenientes, respaldadas con la fuerza del derecho.



