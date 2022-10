La importancia de las agencias de marketing digital en el crecimiento de las empresas Emprendedores de Hoy

A raíz de la pandemia, el mundo aceleró su paso digital. Esta transformación ya se veía venir antes del covid, pero ha cogido velocidad de crucero.

Y esto ha provocado definitivamente la dependencia de las empresas de todos los tamaños de su visibilidad y reputación en internet. Y esta realidad ha llegado para quedarse.

El entorno digital ha ganado una importancia vital en el devenir de las empresas, y su presencia en los distintos ecosistemas digitales se ha convertido en clave para su crecimiento e, incluso, para su sostenibilidad. Y, en este contexto, ponerse en manos de una agencia de marketing digital es perentorio para lograr dichos objetivos. Sin una agencia digital no se consigue presencia y reputación en internet. Y una de las más relevantes, y que ha conseguido dar esta visibilidad a sus clientes en todos los países de habla española, es Marketeros Agencia.

¿Cómo atraer a los buyer persona a los activos digitales? Marketeros Agencia ofrece una gama de servicios digitales que consigue cubrir los 360° de las estrategias digitales que se deben establecer para conseguir los resultados que las empresas necesitan. Desde el momento en que el usuario, desde una empresa o a nivel particular, tiene la necesidad de un servicio o un producto, ¿dónde lo busca?, respuesta inequívoca, en internet.

En ese tiempo de investigación se debe atraer la atención de ese usuario; se trata de llevarlo a los activos digitales de la empresa. La web, como escaparate principal, debe generar esa visita. Para ello, uno debe estar donde lo buscan, perogrullada sin duda, pero de una razón evidente. Y si ese sitio es Google, el más utilizado, la empresa y su web deben estar allí, siendo una alternativa poderosa a esa búsqueda realizada. Para conseguir ese posicionamiento SEO (Search Engine Optimization) se necesita una agencia SEO.

El marketing de contenidos como estrategia de atracción de usuarios es muy importante para la notoriedad de las empresas en su sector. Y el blog es la herramienta a través de la cual articular dicha estrategia. Contenidos de valor que suministren información a los usuarios que demandan dichos contenidos, finalidad que, si se consigue, logra una visibilidad en el sector considerable.

Otros activos digitales que hay que trabajar son los perfiles en redes sociales. Hay que generar comunidad, ser notorios en el sector en el que uno esté, y tratar de captar leads mediante las campañas que, bien configuradas y segmentadas, pueden dar a las empresas posibilidades con respecto a contactos muy importantes.

La importancia de convertir leads en clientes y fidelizarlos Una vez se consigue la visibilidad de los activos digitales, comienzan las distintas estrategias para conseguir convertir las visitas en leads, contactos cualificados que lleguen a la empresa y que se conviertan en una clara oportunidad de generar negocio y clientes. Para ello se utilizan distintos formatos que en internet ayudan a incentivar a los visitantes de las webs y de los perfiles en redes a ponerse en contacto con las empresas para preguntar por sus productos y servicios.

Una vez se tienen los clientes, hay que conseguir vincularse a ellos. Para lo cual se utilizará la estrategia de marketing automation, o lo que es lo mismo, comunicaciones automatizadas de marketing, donde mantener el contacto con los clientes actuales y los que lo fueron en su momento. Esa vinculación generará algo fundamental: los clientes se convertirá en embajadores de la marca. Clientes promocionando la marca de su empresa, con la cual se sienten vinculados, y convirtiéndose en el mejor de los vendedores posible. Un sueño que se puede convertir en realidad si una empresa se pone en buenas manos. No hay duda.



