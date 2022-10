ID Logistics avanza en sus objetivos de Responsabilidad Social Corporativa Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 16:46 h (CET) ID Logistics presentó en 2021 sus 10 objetivos en materia de Responsabilidad Social Corporativa. En 2022, 9 de esos 10 objetivos establecidos se están cumpliendo o se encuentran por delante de la hoja de ruta definida. En particular, ID Logistics va camino de conseguir antes sus dos objetivos referidos a la reducción de accidentes laborales y a la disminución de la huella de carbono. ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL) uno de los líderes europeos en contract logistics, presenta sus avances en materia de Responsabilidad Social Corporativa, un año después de haber establecido su estrategia y de presentar diez objetivos.

Eric Hémar, presidente y director general de ID Logistics ha comentado que "un año después de presentar nuestros objetivos de RSC, ID Logistics está en el buen camino ya que nueve de nuestros diez objetivos están en línea o por delante de la hoja de ruta planificada para 2030. Nuestra compañía está comprometida desde su Fundación con un enfoque responsable y sostenible y continuará realizando esfuerzos para estar entre los principales actores en la estrategia de RSC".

Una estrategia de RSC basada en tres pilares

La estrategia de RSC de ID Logistics está basada en tres pilares que abarcan los aspectos sociales, medioambientales y societarios de la compañía

Un enfoque social promoviendo la promoción social, la inclusión y la reducción de los accidentes laborales (objetivo de disminuir en40% en 2027 en comparación al 2018)

ID Logistics pretende ser un motor de promoción social para sus empleados, al tiempo que promueve la inclusión, especialmente en los ámbitos de la discapacidad y la diversidad. ID Logistics también pretende convertirse en el proveedor de referencia en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Entre los objetivos más importantes, ID Logistics se compromete a reducir el número de accidentes laborales en un 40% para 2027 para todos sus empleados, tanto fijos como temporales. Para alcanzar sus objetivos, la compañía se apoya en una formación interna reforzada, una medición y un control continuo de las métricas y en el beneficio que otorgan las innovaciones técnicas específicas desarrolladas por los equipos de innovación.

Un enfoque medioambiental mediante la reducción de la intensidad energética y la de los residuos (objetivo de reducción del 40% de la huella de CO2 del almacén en 2030 frente a la del 2018)

La compañía logística está desarrollando una política proactiva para reducir significativamente su consumo de energía y sus residuos para disminuir la huella de carbono de sus actividades en un 40% para 2030. Por lo que respecta a la huella de carbono, cada responsable del centro logístico tiene ya la capacidad de identificar las palancas de reducción de emisiones y puede compararse con otros centros. Además, para lograr este objetivo, ID Logistics está aplicando una reducción de su consumo en función de la intensidad energética de cada centro y pretende descarbonizar su mix energético. Por último, ahora se proponen sistemáticamente a sus clientes soluciones bajas en carbono durante las licitaciones o las renovaciones de contratos.

Un enfoque corporativo a través de un fuerte compromiso a nivel local

El grupo promueve y fomenta activamente la puesta en marcha de iniciativas locales, aprovechando sus valores empresariales y solidarios. Este compromiso ya ha dado lugar a iniciativas especialmente exitosas, como la puesta en marcha de una ONG en Brasil (IDEBRA) para atender las necesidades educativas de los jóvenes de las favelas, la colaboración con la asociación "culture et diversité" para el teatro de improvisación en barrios difíciles de Francia, y la firma de un acuerdo con AGEFIPH para promover la integración de empleados discapacitados en sus almacenes. ID Logistics se propone proseguir esta política de forma pragmática y descentralizada en todos los países en los que opera.

Actualización de los 10 objetivos fijados en octubre de 2021

Social

Ética – Adelantado a la hoja de ruta: 100% de los comités de dirección de los países formados para 2021. Abastecimiento responsable – En línea con el objetivo:el 90% de los proveedores franceses y españoles han firmado para finales de 2021. Salud y seguridad – Adelantado a la hoja de ruta:reducción de los índices de frecuencia y gravedad del 33% y el 45% en 2021 frente a 2018. Como recordatorio, el objetivo es lograr una reducción del 40% para 2027, para todos sus empleados, tanto permanentes como temporales. Discapacidad – Punto de atención:la tasa de empleo de las personas con discapacidad ha disminuido en un 15%, lo que refleja la diversidad de culturas sobre este tema, el cambio en la mezcla de países en la plantilla y la gestión de las prioridades de RSC en los países. En Francia, con una tasa de empleo del 4,6% en 2021, el aumento es significativo, +9% frente a 2018. Promoción interna – En línea con el objetivo: 60% de promoción interna para los directores. Medio ambiente

Residuos – En línea con el objetivo:mejora de la tasa de recuperación de residuos en 12 puntos desde 2018. Compromisos con el cliente – En línea con el objetivo:más del 10% de los centros han iniciado un proyecto medioambiental en un esfuerzo conjunto con su cliente. Huella de carbono – Adelantado a la hoja de ruta: disminución del 24% de las emisiones de las actividades logísticas (CO2/Pallet) de alcance 1&2 en 2021 frente a 2018, excluyendo la compensación. Como recordatorio, el objetivo es lograr una reducción del 40% para 2030. Energía – En línea con el objetivo:reducción del consumo de energía por metro cuadrado de más del 6%. Corporativo

Compromiso local – Adelantado a la hoja de ruta: el 100% de los países comprometidos habrán iniciado un proyecto con las comunidades locales en 2025. La coherencia de la estrategia y el seguimiento de la buena marcha de estos indicadores de RSC han sido acogidos con satisfacción por una fuerte mejora en las calificaciones de las agencias de calificación extra-financiera, en particular MSCI, que otorgó una calificación A a toda la política de ID Logistics.

Próximos pasos

La estrategia de RSC es gestionada por el departamento de RSC de acuerdo con informes específicos con métricas dedicadas y su aplicación es supervisada directamente por el Comité Ejecutivo de ID Logistics. Todos los países se han comprometido a seguir su hoja de ruta con objetivos anuales e individualizados. A partir de 2022, los objetivos de RSC se incluirán en el cálculo de la remuneración variable de los directivos.

En los temas en los que ID Logistics se adelanta, el grupo revisará sus ambiciones al alza. La compañía está evaluando su compromiso con un enfoque SBTi. También se está considerando el seguimiento de nuevos temas.

Para saber más sobre la estrategia de RSC de ID Logistics:

https://www.id-logistics.com/en/type_document/investor-presentations/

Sobre ID Logistics

ID Logistics, dirigido por Eric Hémar, es un grupo internacional de logística de contratos, con una facturación de 1.911 millones de euros en 2021. ID Logistics gestiona 360 centros en 18 países que representan cerca de 8 millones de m² operados en Europa, América, Asia y África, con 28.000 empleados. Con una cartera de clientes equilibrada entre la distribución, la industria, la sanidad y el comercio electrónico, ID Logistics se caracteriza por sus ofertas de alto nivel tecnológico. Desarrollando, a través de múltiples proyectos originales, un enfoque social y medioambiental desde su creación en 2001, el Grupo se compromete decididamente con una ambiciosa política de RSC. La acción de ID Logistics cotiza en el mercado regulado de Euronext en París, compartimento A (código ISIN: FR0010929125, Mnem: IDL).

