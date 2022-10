Schaeffler y ZF presentan los resultados de su exitosa colaboración en el condition monitoring de los rodamientos para aplicaciones ferroviarias Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 16:18 h (CET) Los resultados de la cooperación entre Schaeffler y ZF, iniciada en 2018, se presentarán en la InnoTrans. Las soluciones digitales y la monitorización de los trenes de potencia mecánicos garantizan una mayor eficiencia en el sector ferroviario. El concepto de plataforma abierta facilita otras colaboraciones en el campo del condition monitoring continuo y el análisis de datos La digitalización es una de las herramientas más valiosas para el ulterior desarrollo tecnológico y económico del transporte ferroviario. La recopilación de datos de fabricación, operativa y mantenimiento crea la base para ampliar los intervalos de mantenimiento, y mejorar la seguridad y la fiabilidad. Schaeffler y ZF, dos de los proveedores líderes de los sectores de la automoción y la industria, ya anunciaron su colaboración en el condition monitoring de los rodamientos para cajas de grasa en la InnoTrans de 2018. Los primeros resultados satisfactorios de esta asociación se presentarán en la InnoTrans de este año, que se celebrará del 20 al 23 de septiembre en Berlín.

La pericia combinada acelera la digitalización en el transporte ferroviario

Hace cuatro años, Schaeffler y ZF anunciaron que trabajarían juntos con el objetivo de mejorar el condition monitoring de los rodamientos para cajas de grasa. Desde entonces, el sistema desarrollado conjuntamente ha sido sometido a pruebas de campo con varios operadores y se ha perfeccionado sin cesar. Schaeffler se responsabiliza de la programación del software de análisis de los rodamientos, que es necesario para evaluar los datos recopilados. ZF proporciona la plataforma connect@rail con los sensores Heavy Duty TAG y las unidades Gateway de a bordo VCU Pro, así como el entorno cloud y la conexión de panel. Mientras tanto, varios miles de conjuntos de datos se analizan cada mes, de manera totalmente automática. En el futuro, ZF y Schaeffler quieren integrar los rodamientos de transmisión en el sistema de monitorización, junto a los rodamientos para cajas de grasa.

"Con nuestra pericia técnica combinada y la comprensión compartida de la totalidad del sistema ferroviario, hemos conseguido aprovechar todo el potencial del condition monitoring digital en esta colaboración extraordinaria", ha dicho el Dr. Michael Holzapfel, Senior Vice President Business Unit Rail de Schaeffler, y ha añadido: "Gracias al desarrollo continuo de nuestros sistemas basado en el intercambio recíproco, podemos mejorar permanentemente el transporte ferroviario en términos de eficiencia económica y fiabilidad. Estamos encantados de que esta colaboración continúe en el futuro".

"La cooperación con Schaeffler muestra que las colaboraciones firmes son la clave para conseguir que el sector ferroviario sea más fiable y eficiente mediante soluciones digitales. En Schaeffler hemos encontrado este partner firme, y tenemos muchas ganas de seguir con esta colaboración", ha dicho Markus Gross, responsable de Product Line Rail Drive Systems de ZF.

Alargar los intervalos de mantenimiento y reducir las paradas no programadas

La pericia combinada de las dos empresas permite crear una solución de aplicación ferroviaria 4.0 con un considerable valor añadido: El accionamiento mecánico, que se mantiene como unidad independiente, se puede monitorizar digitalmente por separado, hasta llegar a sus subsistemas y componentes, utilizando un solo sistema de condition monitoring. El objetivo consiste en llevar a cabo medidas de mantenimiento basadas en el estado con la ayuda del análisis de los datos operativos y, por tanto, alargar los intervalos de mantenimiento al tiempo que se reducen las paradas no programadas.

El concepto de plataforma abierta permite la incorporación de más partners

Ambos partners empezaron pronto a aprovechar las oportunidades de futuro de la Industria 4.0. ZF suministra sistemas de accionamiento para vehículos ferroviarios, equipados con sensores y capaces de analizar el estado y Schaeffler mejora el sistema con su análisis de datos de los rodamientos para cajas de grasa.

Con esta colaboración, el potencial de las soluciones de Schaeffler está lejos de agotarse: El sistema de condition monitoring connect@rail de ZF se ha diseñado como concepto de plataforma abierta que es posible ampliar para que incluya a partners adicionales, lo que permite monitorizar otros componentes, e incluso bogies completos. Esto significa que los operadores ferroviarios ya no tendrán que reequipar sistemas nuevos y costosos, sino que podrán integrar el diagnóstico del estado de los rodamientos en las soluciones ya existentes. Así, Schaeffler y ZF permiten que los operadores no tengan que instalar un sistema de condition monitoring separado por cada componente, de modo que crean un considerable valor económico añadido con una inversión mínima.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas XTB cierra 2021 con cero incidencias en su operativa y bate los ratios de toda la banca Bleis Madrid presenta su colección Fall Winter 22/23 CONAIF e Iberent Technology ofrecen el renting a su red de instaladores y profesionales de mantenimiento ID Logistics avanza en sus objetivos de Responsabilidad Social Corporativa Ignacio Rodriguez Torres es el nuevo CEO de la plataforma Eurodistribution propiedad del Grupo Euroairlines