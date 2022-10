El funcionamiento de los paneles solares en invierno, por Gilek Energías Renovables Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 12:13 h (CET)

A la hora de considerar instalar paneles solares, una de las dudas que puede presentarse es cómo es su funcionamiento y rendimiento durante el invierno.

Esto se debe principalmente a que las horas de luz solar disminuyen en esta temporada, al igual que las temperaturas, por lo cual se cree que puede afectar al funcionamiento de las placas solares.

Desde Gilek Energías Renovables señalan que los paneles solares pueden continuar su funcionamiento habitual durante el invierno, incluso en climas bajo cero. Los profesionales de esta empresa destacan que los sistemas de autoconsumo están diseñados para operar utilizando la energía del sol, no del calor, por lo que la temporada no incide en su funcionalidad.

El funcionamiento de los paneles solares durante la época invernal Aunque durante el invierno los paneles solares pueden disminuir su rendimiento entre un 10 % o 20 % de su capacidad habitual, su funcionamiento sigue siendo apropiado durante el invierno y en zonas con bajas temperaturas. La luz difusa también permite que las placas generen electricidad, lo cual favorece su operatividad.

Si bien las horas de luz son más cortas y existe el riesgo de granizo, nevada e incluso lluvia, los especialistas de Gilek Energías Renovables indican que en su elaboración, los paneles solares cuentan con un material semiconductor denominado silicio, que permite garantizar una continúa eficiencia.

En el caso de nevadas, el uso de paneles solares permitirá que se siga captando la energía del sol sin problemas. Cuando los paneles son cubiertos de nieve, el vidrio reflectante oscuro contribuirá a que se derrita, por lo que no afectará al rendimiento de los paneles solares. En ese sentido, los expertos recomiendan inclinar el sistema entre 30-45 grados para evitar la acumulación de nieve.

En cuanto a las lluvias, los expertos explican que la energía eléctrica generada dependerá mayormente de la densidad de la capa de nubes. No obstante. El funcionamiento y operatividad del sistema solar se mantendrá en marcha.

Soluciones solares fotovoltaicas a medida El invierno es una de las temporadas de mayor consumo energético en la mayoría de los hogares y una de las recomendaciones de los expertos para reforzar el funcionamiento de los paneles solares es mediante la instalación de un sistema de baterías solares. Estos recursos permiten el almacenamiento de energía durante el día, las cuales pueden utilizarse posteriormente cuando terminan las horas de luz.

En cualquiera de los casos, lo más apropiado es recurrir a empresas especializadas como Gilek Energías Renovables para la instalación de paneles solares conforme a las necesidades de cada propiedad. Esta compañía cuenta con un extenso abanico de productos orientado a satisfacer los requerimientos de cada uno de sus clientes.

A través de la página web de Gilek Energías Renovables es posible contactar con el equipo de expertos y solicitar un presupuesto según la instalación de paneles solares que se requiera.



