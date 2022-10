Jalea Real, la clave para afrontar el otoño con las defensas a tope de energía Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 14:01 h (CET) Arkoreal® de Arkopharma prepara el sistema inmune para el cambio de estación Atrás quedaron las vacaciones, los días de disfrute al sol en la playa, la piscina o incluso la montaña. Octubre ya está aquí y su sensación de vuelta a la rutina se hace aún más notoria. Los despertadores, las prisas y la falta de tiempo para dedicarse a uno mismo forman parte de la vorágine diaria. La famosa "vuelta al cole" hace apenas unas semanas que ha tenido lugar y son muchas las familias que no estaban del todo preparados para ella. Si a esto se le suma el cambio horario y que los días empiezan a tener menos horas de luz, el cansancio puede llegar a su punto más álgido en algunas ocasiones.

La llegada del otoño puede hacer sentir los excesos cometidos durante el verano perjudican la salud. Además, este cambio de estación puede provocar en el cuerpo síntomas de cansancio, irritabilidad o somnolencia. Desde Arkopharma®, se considera muy importante activar las defensas y preparar el organismo para la llegada de la nueva estación. Una dieta equilibrada, con el aporte de nutrientes necesario, una actividad física habitual y adaptada a las habilidades y un descanso correcto, son algunas de las pautas que se recomiendan para que el sistema inmune se encuentre en las mejores condiciones posibles.

Entre estos aportes nutricionales, se encuentra la Jalea Real, tesoro de la naturaleza y resultado de la unión entre el mundo vegetal y animal. La jalea real es una sustancia secretada por las abejas obreras que constituye el alimento exclusivo de la abeja reina durante toda su existencia. La esperanza de vida de una abeja obrera es de 30 a 45 días, mientras que la reina de una colmena puede vivir hasta 5 años.

Este alimento maravilloso otorga a la reina una longevidad 40 veces mayor y una productividad extraordinaria. La Jalea Real contiene 16 vitaminas, muchas de ellas de importante efecto antioxidante, sustancias de actividad antibiótica y silicio, potasio y fósforo, entre otros minerales.

Arkopharma® cuenta en su gama Arkoreal®, la primera gama de Jalea Real con calidad premium y línea pionera con Arkoreal® Vitaminada Energía y Defensas es un complemento alimenticio con edulcorante a base de jalea real y 11 vitaminas. Sin azúcares. 4 Kcal / Ampolla. Su fórmula ayuda reducir el cansancio y la fatiga y al normal funcionamiento del sistema inmunitario gracias a la vitamina B6, B12 Y C. Sus ingredientes contribuyen al:

Mantenimiento de la piel y la visión en condiciones normales (Retinol y Riboflavina).

(Retinol y Riboflavina). Metabolismo energético (Tiamina, Riboflavina, Ácido Pantoténico B5, Vitamina 6, Biotina, Vitamina B12 y Vitamina C).

(Tiamina, Riboflavina, Ácido Pantoténico B5, Vitamina 6, Biotina, Vitamina B12 y Vitamina C). Metabolismo normal de los macronutrientes y del sistema nervioso (Biotina B8).

(Biotina B8). Rendimiento intelectual normal (Ácido Pantoténico B5).

(Ácido Pantoténico B5). Mantenimiento de los huesos y al funcionamiento de los músculos en condiciones normales (Vitamina D). Arkoreal Vitaminada Energía y Defensas Sin Azúcar

PVP: 23,65€

Para los más pequeños, Arkoreal® Jalea Real Fresca Junior BIO 500 mg. Se trata de un complemento alimenticio compuesto a base de Jalea Real y miel para los más pequeños de la casa (apto a partir de 3 años). Simplemente con una ampolla al día, ayuda a multiplicar la resistencia y a sentirnos llenos de energía diariamente para afrontar las rutinas.

Arkoreal Jalea Real Fresca Junior BIO 500 mg.

PVP: 16€

