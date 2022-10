DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano presenta el VI Barómetro DCH sobre Digitalización de la Función de Recursos Humanos Emprendedores de Hoy

martes, 18 de octubre de 2022, 11:51 h (CET)

DCH – Organización Internacional de Directivos de Capital Humano ha presentado el VI Barómetro DCH sobre la Digitalización de la Función de Recursos Humanos.

Se trata de un estudio desarrollado en colaboración con la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid como partner investigador y mediante el cual se analiza de manera longitudinal el proceso de transformación digital que los departamentos de recursos humanos han tenido a lo largo del tiempo. Uno de los retos principales al que se enfrentan las organizaciones en cuanto a la gestión de sus recursos humanos es saber cómo recoger y procesar el enorme volumen de datos y de información para que sean de utilidad en la empresa.

El estudio se centra en 5 dimensiones sobre las que debe girar la digitalización moderna de RR. HH., que son: Big Data y analytics, cloud computing, redes sociales, movilidad y la gamificación. Los resultados ofrecen una perspectiva global sobre el grado de utilización de las cinco tecnologías en cada una de las diferentes funciones de recursos humanos descritas. Permite detectar cuáles son las herramientas más utilizadas y dónde están los principales problemas que dificultan su aplicación.

Evolución histórica de la digitalización en España En el caso de España, los resultados de la investigación nos permiten observar el crecimiento del uso del Big Data y las analíticas en las empresas españolas, siendo de nuevo la dimensión que más crece. Para mantener esta tendencia, se debe redoblar el esfuerzo en formación y capacitación para poner en práctica herramientas deBig Datay analyticsasí como dispositivos en la nube. Si bien la preocupación ante la falta de infraestructuras de datos es la barrera principal que explica su no adopción, se observa que remite anualmente mientras que la falta de formación y experiencia no varía significativamente respecto a años anteriores.

Además, se observa un creciente interés por la gestión activa del employer branding. Según se desprende de este barómetro, se aprecia un esfuerzo notable de realizar acciones de employer branding a través de las redes sociales y también con el uso de dispositivos móviles y a través de la gamificación.

Comparativa España – Latam Si se comparan los resultados obtenidos en España con los datos de LATAM, en cuanto a digitalización se refiere, se puede notar en líneas generales cierta paridad. No obstante, existe una leve superioridad en términos de porcentaje por parte de LATAM en cuanto a digitalización, en dimensiones como Big Data, cloud computing y gamificación, mientras que España la supera en redes sociales y movilidad.

Impacto de la digitalización en la sostenibilidad Respecto a la sostenibilidad, y en línea con el objetivo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible (2015), este trabajo indaga por primera vez sobre la preocupación de las empresas hacia la formación de la plantilla en competencias digitales y su reflejo en el reporting no financiero. Se hace patente la preocupación de las empresas a ambos lados del Atlántico en enriquecer las competencias digitales de sus empleados y la necesidad de mejorar en el reporting sobre la misma.

Conclusiones generales y principales recomendaciones La perspectiva temporal que recoge este estudio permite extraer observaciones interesantes sobre el comportamiento del área de recursos humanos de las empresas en cuanto a la adopción de las cinco dimensiones de digitalización que se estudian en este trabajo:Big Data y/o analytics, dispositivos en la nube, movilidad, redes sociales y gamificación.

Alrededor del 50 % de los directivos analizados consideran que la función de recursos humanos en sus empresas está a nivel general digitalizada. Este porcentaje ha ido creciendo a lo largo de los años. Las cinco dimensiones digitales que vertebran este estudio han crecido, resultando ser el Big Data el que más crecimiento acumulado ostenta con un 42% en España. En el otro extremo, el uso de dispositivos en la nube y la gamificación han experimentado una reducción de un 10 %.

Las recomendaciones que se pueden rescatar finalmente del VI Barómetro DCH sobre la Digitalización de la Función de Recursos Humanos, se pueden resumir en las siguientes. Hace falta una mayor inversión en la digitalización, así como un mayor esfuerzo en la formación. Además, los Departamentos de Recursos Humanos deben asumir un papel fundamental, que consiste básicamente, en dotar a las empresas de talento para asegurar la competitividad organizativa.



