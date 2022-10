Adapta Book Madrid celebra su primera edición los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022, un espacio para la proyección internacional de autoras y autores locales

Adapta Book Madrid tiene como objetivo facilitar la conexión profesional en torno a las adaptaciones literarias a diferentes formatos como largometrajes cinematográficos, así como a series de ficción y nuevos contenidos digitales. El evento busca potenciar la ciudad de Madrid como referente en el desarrollo de adaptaciones literarias que contribuyen a la producción audiovisual y generar sinergias entre agentes profesionales vinculados a la creación literaria, audiovisual y cinematográfica Adapta Book Madrid, una cita para la proyección internacional de autoras y autores locales, celebrará su primera edición en varios centros y espacios culturales de la capital los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022.



Adapta Book Madrid es una iniciativa de Culturia Innovación Social, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Adapta Market y Nautilus Gestió Cultural I Comunicació, que tiene como finalidad principal facilitar la conexión profesional en relación a las adaptaciones literarias a distintos formatos como largometrajes cinematográficos, así como a series de ficción y nuevos contenidos digitales.



Asimismo, busca potenciar la ciudad de Madrid como referente en el desarrollo de adaptaciones literarias que contribuyen a la producción audiovisual y generar sinergias para la evaluación de oportunidades de negocio entre agentes profesionales vinculados a la creación literaria, audiovisual y cinematográfica.



Adapta Book Madrid pone en contacto a las personas que trabajan en el mundo literario y a las que forman parte de la industria cinematográfica y audiovisual y facilita la participación de obras literarias para encontrar profesionales del audiovisual que ayuden a desarrollar la adaptación, y a su vez, desde este mismo sector, buscar la obra idónea para poner en marcha un nuevo proyecto cinematográfico y/o audiovisual

Avance Programa Adapta Book Madrid

Adapta Book Madrid ha diseñado un programa de actividades, cuyos detalles se darán a conocer próximamente, que busca la profesionalización, el diálogo interdisciplinar y la reflexión entre el sector literario, el cine y el audiovisual.



Esta primera edición incluirá encuentros, conferencias, exhibición, casos de estudio y laboratorios de creación con implicación ciudadana, para la promoción y difusión del talento literario madrileño y de jóvenes creadoras y creadores, al objeto de dar a conocer de manera interdisciplinar tendencias de las nuevas narrativas y fomentar la difusión de historias que muestran una trascendencia única y especial.



Adapta Book Madrid se inaugurará el martes 29 de noviembre, dando paso a proyecciones, paneles y diversos actos de acercamiento a la ciudadanía a través de acciones formativas que continuarán en la jornada del 30 de noviembre. El jueves 1 de diciembre tendrá lugar la sesión de exposición "Pitch the book" y la clausura del evento.

Convocatoria Jornada Pitch the book 2022

Adapta Book Madrid 2022 albergará la jornada "Pitch the book", presentación exclusiva de hasta 15 obras literarias ante productores y entidades del sector audiovisual en la búsqueda de su posible adaptación al cine, la televisión y las plataformas.



La agenda de esta sección se complementará con encuentros y actividades de networking y las obras seleccionadas tendrán acceso gratuito a Adapta Market, plataforma para hacer llegar a productoras historias y libros a los que no tienen un fácil acceso y que han pasado un proceso de curación, cuyo mercado ha celebrado con éxito dos ediciones anteriores en Valencia.



La convocatoria de participación en "Pitch the book" está dirigida a autoras y autores residentes en Madrid, menores de 35 años, con obras literarias (presentadas por cuenta propia o por medio de su editorial) que reflejen un potencial para ser adaptadas en el cine, la televisión en formato película o serie a presentar sus proyectos para esta jornada, que se llevará a cabo en formato pitch ante productores y otros profesionales del audiovisual, con los que después mantendrán reuniones individuales que serán agendadas previamente por la organización.



El plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el miércoles 26 de octubre. La inscripción a "Pitch the book" se realizará a través del formulario habilitado enla página web oficial de Adapta Book Madrid, una vez aceptadas las bases de la convocatoria.



Más información: https://adaptabookmadrid.es/