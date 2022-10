Check Point Software Technologies elegida por Forbes como empleador líder mundial en ciberseguridad Comunicae

martes, 18 de octubre de 2022, 13:42 h (CET) La incorporación a la lista anual de Forbes World's Best Employers reconoce la sólida cultura, la igualdad de género y la responsabilidad social corporativa de Check Point Software Por tercer año consecutivo, Forbes ha incluido a Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, en su lista Forbes World's Best Employers 2022. Con más de 6.000 empleados en todo el mundo, Check Point Software es el primer empleador de ciberseguridad del mundo y destaca por su sólida cultura empresarial, la igualdad de género y la responsabilidad social corporativa.

"Nuestra plantilla es nuestro mayor activo para hacer del mundo un lugar más seguro", explica Yiftah Yoffe, vicepresidente mundial de Recursos Humanos de Check Point Software Technologies. "Todo el ethos de nuestra empresa se centra en que las empresas merecen la mejor seguridad y eso sólo lo podemos hacer con los mejores empleados. Nos esforzamos cada día por fomentar una cultura colaborativa e innovadora con el compromiso de la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, al tiempo que impactamos en nuestras comunidades locales. Es fantástico que esto sea reconocido por Forbes".

La lista Forbes World's Best Employers 2022 se basa en encuestas independientes realizadas por la empresa de investigación de mercados Statista a 150.000 empleados de 57 países que trabajan para empresas e instituciones multinacionales. Los empleados calificaron su disposición a recomendar a sus empleadores a sus amigos y que evaluaran a otros empresarios de sus respectivos sectores. Check Point Software ha ascendido en la clasificación de la categoría de TI, Internet, Software y Servicios de este año hasta el puesto 19, frente al 23 de 2021 y el 33 de 2020, con el puesto 175 en la lista completa de 800 organizaciones.

"Invertimos mucho en la formación y el desarrollo de nuestros profesionales de todo el mundo y siempre hemos estado comprometidos con su bienestar. Con la actual incertidumbre global y el diálogo en torno a la "gran resignación" es especialmente significativo para nosotros recibir este", añade Rupal Hollenbeck, director comercial de Check Point Software. "Mientras los ciberataques siguen amenazando y dañando a personas y organizaciones de todo el mundo, estamos orgullosos de nuestros trabajadores, muy valorados y comprometidos, que marcan la diferencia a la hora de diseñar y desplegar soluciones innovadoras", concluye.

Los aspectos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) son algo que Check Point Software se toma muy en serio. No sólo promueve los valores fundamentales de integridad, honestidad, comunicación abierta, igualdad de oportunidades y diversidad, sino que también participa activamente en la sostenibilidad de los recursos y el medio ambiente. También lleva a cabo programas especiales dedicados a desarrollar las carreras de sus empleadas y más de la mitad de los puestos de dirección de Check Point Sotware están ocupados por mujeres.

