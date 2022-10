Los medios propios como base de cualquier tipo de comunicación, por Miratel Emprendedores de Hoy

En un mundo tecnológico con expansión digital sin precedentes, tener presencia online es una necesidad irrevocable para quienes busquen dar a conocer y expandir un producto o servicio. Hoy en día, los usuarios acceden a diario a importantes volúmenes de información a través de la web, mediante los cuales las empresas, marcas y personas divulgan su imagen y compiten por la atención.

En este contexto, para la comunicación online,es importante contar con los medios de comunicación propios, como la página web o las redes sociales, como base de cualquier tipo de comunicación, a través de los cuales difundir información coherente, relevante y atractiva para ganar interacción con el público objetivo. Entendiendo que este desarrollo requiere tiempo y conocimiento en el sector, la agencia Miratel brinda servicios de marketing y comunicación digital para ayudar a empresas, marcas y profesionales a darse a conocer de forma online.

La importancia de la comunicación online para alcanzar el éxito comercial La comunicación mediante un sitio web propio, así como también a través de perfiles de redes sociales corporativos, es clave a la hora de darse a conocer con una imagen particular, con valores afines y un posicionamiento característico.

En los medios propios, se construye efectivamente la imagen de marca o empresarial destinada a usuarios específicos, a quienes se les brinda información sobre un producto o servicio determinado, volviéndolo atractivo y deseable.

Tras la definición de los objetivos de negocio, la confección de una estrategia digital de medios que combine técnicas de marketing digital, posicionamiento en buscadores y un Plan Social Media, puede ayudar a alcanzar las metas comerciales a través de la ejecución efectiva de la comunicación online en medios propios. En estos, una empresa, marca o servicio profesional, puede diferenciarse de la competencia y llegar a su público objetivo, brindando no solo contenido de valor sino también construyendo interacción y fidelización de potenciales clientes.

Miratel ayuda a comunicar con medios propios Como agencia de marketing y comunicación, Miratel se enfoca en colaborar con clientes para alcanzar sus objetivos empresariales,confeccionando una estrategia de medios adecuada a cada caso. Ante la evolución de la comunicación online, contar con medios propios tales como un sitio web y perfiles de redes sociales, es el primer paso fundamental para divulgar la imagen de una empresa, marca o servicio. En este sentido, la agencia Miratel ayuda a desarrollar los tres pilares fundamentales de la comunicación online, como lo son una web responsive, un hosting seguro y redes sociales fuertes.

Dado que un sitio web es la base de la diferenciación, Miratel analiza el perfil de cada cliente para confeccionar una página acorde, de la mano de profesionales en diseño gráfico y desarrollo web. A su vez, ofrecen mantenimiento técnico y de contenidos y garantizan un hosting seguro, con enlaces al panel de control y servicio de webmail. Para las redes sociales, además de crear los perfiles idóneos a cada empresa, cuentan con servicio de community manager, especializado en comunicación online, en ordenar y mantener el contenido de las redes, así como también de la interacción con los seguidores o fans.

Las distintas especialidades en marketing y comunicación de Miratel se complementan dentro de una estrategia de medios integral, en la que se aplica creatividad y profesionalismo para ofrecer soluciones reales y eficaces en función de cada necesidad.

Cada vez son más las empresas que reconocen la necesidad de tener presencia en el mundo online y la importancia de cuidar su comunicación e interacción con su público objetivo. «Ir hacia adelante» es posible con la ayuda de profesionales como Miratel, expertos en marketing y comunicación online.



