El sector de la limpieza profesional pide al Gobierno la revisión de miles de contratos públicos ante el alza de precios

martes, 18 de octubre de 2022, 10:54 h (CET) El sector de la limpieza profesional demanda al Gobierno, durante el acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), poder repercutir el aumento de los costes en los contratos con la administración pública Las asociaciones AFELÍN y ASPEL, que engloban a las empresas que emplean a la mayoría de las personas trabajadoras del sector, exponen que si no se revisan los precios de los contratos públicos "hay un serio peligro en la estabilidad y la continuidad de la actividad de las plantillas en las contratas de limpieza de los espacios públicos", como colegios, hospitales, edificios públicos, etc.

Desde el sector se recuerda que la limpieza profesional representa el 1,05% del PIB y emplea a 572.000 personas

Esta situación, según las asociaciones, se da por el blindaje por ley que impide la aplicación de cualquier alza de coste laboral sin intervención del sector (cotizaciones, IPC o SM) en la contratación pública (la llamada Ley de Desindexación o Ley de Contratos) que implica que no se pueden revisar los precios de los contratos plurianuales vigentes por motivos imprevisibles.

Tanto AFELÍN como ASPEL añaden, en un comunicado que han hecho llegar a los diferentes grupos políticos en el Congreso, que "no estamos en contra de una ley destinada a proteger el equilibrio de las cuentas públicas, pero se entiende que el sector de las empresas de limpieza debería gozar de excepcionalidad por un reconocimiento a su consideración como esencial y por un elemental sentido de justicia social y equilibrio entre las partes, hoy roto al estar obligados a continuar a pesar de demostrar el quebranto". En este sentido, el comunicado añade que "en otros países de nuestro entorno europeo, como Francia o Portugal, ya se ha tomado la dirección adecuada para corregir este efecto de la carestía en las contratas". Por lo tanto, en España "se condena a las empresas de limpieza a asumir costes" que pueden provocar un futuro incierto en el sector.

Día Internacional del Agradecimiento al Personal de Limpieza

El próximo 19 de octubre, con motivo de la celebración del Día del Agradecimiento al Personal de Limpieza, el sector exige más reconocimiento por parte de la sociedad y de las administraciones ante la fuerza de un sector formado en su mayor parte por pymes y autónomos, que representa al 1,05% del PIB español.

El sector de la limpieza es una de las diez actividades de servicios en términos de empleo, según la Guía de Proveedores del sector, editada por la revista Empresa y Limpieza, que recoge datos del INE.

Más de 570.000 personas trabajan en alguna de las cerca de 36.000 empresas, pymes en su mayoría, que conforman el sector. El 9% de los 5 millones de asalariados en el sector servicios, corresponde a la limpieza.

Las asociaciones Afelín (Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales) y ASPEL (Asociación Profesional de Empresas de Limpieza) junto con la revista profesional Empresa y Limpieza ponen en marcha esta iniciativa con un único objetivo: poner en valor el trabajo al sector de la limpieza e higiene.



Origen del Día del Agradecimiento al Personal de la Limpieza

El origen del Día Internacional del Agradecimiento al Personal de la Limpieza hay que situarlo en 2015 y se circunscribe en Nueva Zelanda, gracias a la iniciativa de una asociación local de comercio para empresas profesionales de limpieza de edificios. A partir de ese año, la iniciativa se ha ido popularizando de forma creciente y extendiéndose a diversos países.



Qué es Afelín

Afelín es la entidad que engloba a Asociaciones, Federaciones y Empresas de Limpieza Nacionales, que integran a empresas del sector. Constituida en el año 2.000, es de ámbito nacional y es miembro de la Comisión Paritaria Sectorial de Limpieza de Edificios y Locales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Su objetivo es defender los derechos del sector, ostentando la máxima representatividad posible ante las Administraciones Públicas, los Agentes Sociales y las Organizaciones Ciudadanas. Forman parte de Afelín las 23 federaciones autonómicas y asociaciones que cubren el ámbito territorial de 37 provincias y autonomías de España (en catorce autonomías) más la Ciudad Autónoma de Ceuta. Todo ello da un total de 35 asociaciones integradas en Afelín como miembros de pleno derecho con casi mil empresas de limpieza de edificios y locales asociadas y más de cien mil trabajadores



Qué es ASPEL

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza –ASPEL–, es una asociación de ámbito estatal. Está integrada por las grandes empresas y grupos de empresas que componen el sector de limpieza de edificios y locales. ASPEL está presente en todo el territorio español y representa al sector también fuera de España. Sus objetivos son defender los intereses del sector, participar en los foros de diálogo entre los agentes sociales y las instituciones públicas, así como fomentar el reconocimiento de la opinión pública y de la sociedad en general ante una actividad que aporta empleo y valor añadido a la economía nacional. Las empresas de ASPEL desarrollan su actividad profesional en todos los segmentos del mercado. Los 16 grupos empresariales asociados de ASPEL dan empleo al 45% de los trabajadores del sector de la limpieza en España y superan el 37% de volumen total de negocio.

Qué es Empresa y Limpieza

Empresa y Limpieza es una cabecera de referencia del sector profesional de la limpieza, higiene y desinfección. Más de 20 años liderando la información del sector, de forma de neutral, y ayudando a las empresas a mejorar su comunicación. La revista es de salida trimestral y se acompaña de un portal web actualizado constantemente con más de 140.000 visitas mensuales.

