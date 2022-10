¿Qué es el e-learning y cuáles son los beneficios para las empresas?, por eTrivium Emprendedores de Hoy

El uso de la tecnología en la formación corporativa ha crecido considerablemente a partir de la pandemia. Hoy en día, la adecuada combinación de tecnología y metodología que proporciona ele-learning, es una potente palanca de crecimiento empresarial capaz de ofrecer importantes beneficios a las empresas.

eTrivium es una pyme dedicada al desarrollo del crecimiento organizacional y personal a través de la creación de entornos online de formación, que cuenta con esa combinación de tecnología y metodología necesaria para proporcionar soluciones de e-learning principalmente a pymes, para que disfruten de los beneficios la formación y el aprendizaje online.

¿En qué consiste el e-learning? En palabras de Albert Sangrà y su equipo de investigación (Sangrà, A.; Vlachopoulos, D., Cabrera, N., Bravo, S. (2011). Hacia una definición inclusiva del e-learning), e-learning es «una modalidad de enseñanza y aprendizaje que puede representar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución y la mejora de la calidad de la educación y la formación», que va mucho más allá del uso de la tecnología al poner en el centro del aprendizaje a la persona. Esta modalidad no ha surgido tras la pandemia, sin embargo, su verdadero auge empezó cuando la formación tradicional se vio fuertemente limitada a causa de esta.

Los datos del Balance de Situación de 2020 mostraron que el porcentaje de personas formadas a través del e-learning creció de un 22,8% a un 46,4%. Con esto se evidenció que el e-learning no solo es efectivo, sino que además representa una excelente alternativa para acceder a formación profesional de calidad.

Hoy en día, los resultados demuestran que el e-learning es capaz de ofrecer una gran variedad de beneficios, no solo para quienes aprenden, sino también para cualquier empresa.

¿Cuáles son los beneficios del e-learning para las empresas? Toda empresa tiene entre sus principales objetivos el aumento y la mejora de la productividad, el desarrollo y crecimiento del negocio , y la obtención de beneficios o rentabilidad. Para ello, la mejora de la cualificación y el crecimiento profesional de sus personas trabajadoras es indispensable. En este sentido, el e-learning se presenta como una de las mejores alternativas para que una empresa pueda lograr sus objetivos estratégicos.

Esta modalidad ha demostrado la obtención de beneficios como la retención del talento, sirviendo como un elemento diferencial clave para impulsar su captación y desarrollo.

También es efectivo para la motivación que acompaña a la adquisición del conocimiento, ya que tal como se establece el Research Institute of América, la formación online logra un 60% de retención de los contenidos, mientras que la formación presencial apenas llega a un 10%. Además de eso, el e-learning mejora la rentabilidad, ya que aumenta la productividad de los empleados, gracias a que perfeccionan sus habilidades y capacidades mientras aprenden y desarrollan otras nuevas. En ese sentido, según un estudio de Business Impact of Next-Generation, los trabajadores que emplean el e-learning como método de formación son capaces de generar un 26% más de ganancias. Esto a su vez ayuda a reducir considerablemente los costes. Finalmente, el e-learning permite acceder a un aprendizaje a medida, disponible en cualquier lugar y cualquier momento, acceder a una gran variedad de recursos en un solo clic y tener a la mano una fuente de innovación y nuevas ideas gracias a su carácter interactivo y dinámico.

eTrivium es ahora mismo una de las mejores alternativas para las empresas, porque son capaces de crear un ecosistema de formación online a medida y acorde a la cultura de aprendizaje de una compañía. Los expertos de esta pyme se encargarán de ayudar con todo lo que haga falta para que cualquier otra pyme pueda aprovechar al máximo los beneficios del e-learning.



