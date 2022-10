S.O.S. Ismael López Pozo Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 08:41 h (CET) Hola y cabe decir con circunstancias que ya describí ilegalmente sin hogar viviendo yo con carencias económicas durante un tiempo que temporalmente estando como superior con respecto a ocho años sucedidos mientras con otros me robaron varias cuentas bancarias.

Cabe decir yo así ilegalmente perseguido por varias partes de varios países mientras yo padeciendo varios maltratos que realizados por explotadoras mafias ilegales e ilegales grupos paramilitares. Cabe también decir así yo viviendo una esclavitud tremenda mientras ilegalmente con colaboración de la ilegal represión estatal española suplantar mi oficial identidad apelativa para con otros realizar ilegales movimientos bancarios económicos y tratos comerciales que guardando relación con propiedades que estimadas con considerables valores económicos.

Cabe decir tal situación persecutoria no interesando a programas famosos de famosos canales televisivos porque además para suceder tales sucesos existiendo ilegalidades que con otros estando como ilegalidades que judiciales y policiales y militares.

También quiero decir que con tal situación yo diariamente trabajando durante varias horas de días que formando varios años mientras así para con otros yo realizar mis fisiológicas necesidades obvias y con otros así yo tener unos mínimos de higiene mientras viviendo, y cabe decir que podría considerar que estando como irregular lo que recibiendo económicamente diariamente porque existieron días que individualmente sucediendo con la circunstancia que acerca de yo no tener dinero para con otros mantener mis necesidades alimentarias obvias y otros. Quiero decir necesito ayudas, y acaeciendo en mi una importante enfermedad que no tratar correctamente por lo narrado. Desgraciadamente premeditado, y cabe decir triste.



Cabe también decir "SOS " y exponer mi decepción por los sucesos que permitiendo el existir de corrupciones que colaborando con lo expuesto porque con otros yo desconociendo la razón del suceder de tales mientras acaso una tremenda condena injusta vital.

