¿Hacia el fin del populismo?

martes, 18 de octubre de 2022, 08:38 h (CET) El expresidente argentino, Mauricio Macri, ha hablado. La elegancia ha sido la constante en una entrevista en la que no eludía las más que delicadas cuestiones de política interna que marcan la agenda argentina hoy. Macri se mostró confiado con relación al futuro de su país. Con un contundente “El populismo en Argentina se acabó” el primer presidente no peronista que desde 1983 pudo terminar su mandato augura un fin de ciclo.

La inflación en Argentina ha alcanzado el 56,4%. La fiscalía y la judicatura son objeto de continuos señalamientos, cuando no de atentados como el sufrido por el Fiscal Nisman, si osan instruir con libertad causas que comprometen a los gobiernos kichneristas. La pobreza alcanza a 17 millones de ciudadanos argentinos.



