En el mundo de 2022 Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de octubre de 2022, 08:29 h (CET) En el mundo de 2022 la eficacia de los organismos internacionales y del multilateralismo para resolver los conflictos casi han desaparecido. La fuerza vuelve a ser, a menudo, el único criterio, lo estamos viviendo con el caso Ucrania.

Europa vuelve a vivir una cruenta guerra. Han proliferado las autocracias y, con demasiada frecuencia, en Occidente se cuestiona al sistema democrático. China, una potencia totalitaria, disputa la hegemonía a Estados Unidos. Durante un tiempo llegamos a pensar que la historia se había acabado. Ahora es evidente que en cada generación la paz tiene que ser reconquistada.



