Themain presenta la solución para hacer un regalo de navidad original

martes, 18 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El invierno está a la vuelta de la esquina y los preparativos navideños no se hacen esperar.

Se acerca diciembre, el mes ideal para disfrutar en familia y con amigos de buena comida, el calor del hogar y, por supuesto, el tan esperado regalo de navidad que llena de ilusión a niños y adultos. Una gran idea para este año la ofrece Themain y sus productos enfocados en el color.

Ropa del color favorito, un regalo excelente Una de las costumbres navideñas tradicionales realizadas en muchos países es estrenar ropa nueva. Por esta razón, regalar una prenda de ropa resulta una opción adecuada para sorprender a un ser querido durante la navidad. En este sentido, resaltan los modelos de ropa que fabrica la empresa Themain, caracterizados por presentar un estilo moderno, libre y fresco.

El objetivo de la compañía es que las personas puedan mostrar su color favorito en la prenda con frases que les identifiquen. Con respecto a los modelos disponibles, presentan una gran variedad de camisetas unisex, infantiles y para mujer, sudaderas y hoodies unisex, además de la colección de calcetines de color con diseños divertidos. Todas estas pueden ser personalizadas completamente con el color, título, número, año y etiqueta interior. A destacar, también, sus carteles y libretas, que permitirán conformar el regalo perfecto.

¿Cuál es el significado del cuadrado de color en la ropa de Themain? En el diseño de las prendas de Themain se utiliza un cuadrado, una figura que además de mostrar el color, tiene un significado en cada lado que expone la propia filosofía de la compañía. Según esto, el primer lado indica la forma única que tiene cada persona de ver la vida con un color diferente, lo cual es la esencia del diseño de las prendas. El segundo indica la sostenibilidad de los procesos de fabricación, en los que no se usan materiales de origen animal ni plásticos en el proceso logístico. Las prendas son de algodón 100% orgánico y materiales veganos, y trabajan con un sistema de fabricación bajo demanda. Por otro lado, el tercero demuestra el uso de tintas ecológicas para la serigrafía y el DTG que no contienen sustancias nocivas para el medioambiente y que además son las más inocuas en el contacto con la piel. Finalmente, el cuarto lado indica la contribución a la producción artesanal y sostenible y al apoyo a la economía local, ya que las prendas son hechas a mano en talleres de Barcelona.

Así pues, Themain ofrece una amplia colección de productos para hacer un buen regalo de navidad que, además de ser original, tiene unos grandes valores detrás.



