¿Cuáles son las ventajas de la ortodoncia invisible?, por Clínica Dental Agudo Rosa

martes, 18 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, las ventajas de la ortodoncia invisible la posicionan como el tratamiento odontológico más eficaz para recuperar la estética de la sonrisa, prescindiendo de los brackets convencionales con la última tecnología en el sector.

Este procedimiento debe ser llevado a cabo por profesionales altamente cualificados que dispongan de la experiencia y la aparatología de vanguardia necesaria para su aplicación. En ese sentido, ha ganado notoriedad por la calidad de sus tratamientos la Clínica Dental Agudo Rosa, que presta sus servicios en Albacete ofreciendo la modalidad Invisalign, que supone el último avance en este tipo de ortodoncia.

Todas las ventajas de la ortodoncia invisible El tratamiento de ortodoncia invisible tiene la finalidad de corregir las malformaciones, apiñamientos y anomalías en los dientes mediante la aplicación de férulas o alineadores transparentes hechos a la medida de cada paciente después de estudiar su anatomía bucodental. Los alineadores son removibles, lo que indica que pueden retirarse para comer o cepillarse los dientes y no producen ningún tipo de dolor.

Al ser un tratamiento correctivo, los alineadores de la ortodoncia invisible se van ajustando con pequeños movimientos cada cierto tiempo para ubicar cada diente en su lugar correspondiente y solucionar los problemas de oclusión. En ese sentido, este tratamiento es cómodo para el paciente, no interfiere en el habla, permite una correcta higiene oral y al prescindir de componentes metálicos, resulta provechoso para las personas con propensión a alergias.

Ortodoncia invisible en la Clínica Dental Agudo Rosa La Clínica Dental Agudo Rosa es especialista en el tratamiento de ortodoncia invisible con el sistema Invisalign, el más novedoso del mercado por su precisión. El mismo usa tecnología 3D para analizar los micromovimientos dentales y permite conocer el resultado final del tratamiento incluso antes de que este inicie.

La Clínica Dental Agudo Rosa dispone de un equipo de profesionales que diagnostican a cada paciente y planifican los pasos a seguir con revisiones de control que garantizan una alineación dental exitosa. La duración y el precio de este tratamiento depende de cada caso, por lo que se ajusta a las necesidades de cada persona con un enfoque integral. Esta clínica cuenta con posibilidad de financiación de hasta 60 meses sin intereses y elaboran un presupuesto sin compromiso en la primera cita que puede ser solicitada llamando al teléfono disponible en su sitio web.

La ortodoncia invisible es un tratamiento seguro, fiable y efectivo que contribuye a elevar la autoestima de las personas y permite disfrutar de alineadores que no se ven a simple vista, por lo que casi nadie se dará cuenta de la presencia de los mismos.



