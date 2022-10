La importancia de contratar a una empresa profesional a la hora de hacer una mudanza internacional, por Redmoving Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 16:34 h (CET)

Hacer una mudanza requiere una gran inversión de tiempo y esfuerzo, especialmente cuando se necesita transportar objetos a otros países. Lo mejor en estos casos es contratar a una empresa especializada en mudanza internacional, ya que con esto se evita cualquier inconveniente que pueda surgir durante esta tarea.

En este sentido, contar con Redmoving es una muy buena opción. Esta empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en la realización de mudanzas internacionales, ya sea por vía marítima o por carretera.

Razones por las que contratar a una empresa de mudanza internacional Contratar a una empresa profesional para realizar una mudanza internacional es un gran acierto. En primer lugar, estas pueden ofrecer un servicio rápido y de calidad. El trabajo que puede efectuar un particular en varios días, los especialistas en mudanza lo harán en uno o dos. Aparte de ello, pueden cumplir sus funciones dentro de un horario aceptable, sin necesidad de molestar a los vecinos en horario nocturno.

Por otro lado, estas compañías cuentan con los elementos y herramientas necesarias para cuidar los objetos de valor. Además, tienen un trato especial en el momento de cargar, trasladar y desembalar los mismos, para que no sufran ningún daño ni se vean afectados.

Si la mudanza internacional se lleva a cabo en países miembros de la Unión Europea, no hay lugar para formalidades arancelarias, aunque sí aduaneras en los servicios marítimos.

Ahora bien, cuando se trata de destinos fuera de la UE, es necesario aportar cierta documentación. Entre esta, pueden estar incluidos el inventario detallado de bienes muebles y efectos, fotocopia del pasaporte y documentos que acrediten el traslado de residencia u otros requisitos. En estos casos, las empresas especializadas en mudanzas internacionales pueden encargarse de hacer las gestiones en la aduana de exportación e importación en el nuevo país.

Mudanzas internacionales, de la mano de Redmoving En Redmoving ofrecen servicios de mudanzas por carretera, desde Barcelona hasta cualquier país de la UE. Los clientes pueden elegir entre un traslado exclusivo o en grupaje. Este último se realiza de manera combinada con otros clientes. Consiste en agrupar las pertenencias en un mismo vehículo, con el objetivo de hacer el servicio más accesible en lo que respecta a cuestiones económicas.

El transporte de productos y materiales a países fuera de la UE lo llevan a cabo por medio marítimo. Una vez que han sido empaquetados y preparados, serán estibados en un contenedor, bien sea de 20 o 40 pies, dependiendo del volumen de la expedición. Con este servicio, los clientes tienen la opción de cargar el contenedor directamente desde su residencia.

Como un valor añadido, Redmoving cuenta con un seguro de mercancías para que los clientes tengan una mayor tranquilidad. Además, ofrecen asesoría profesional sobre las pólizas para que puedan escoger la mejor adaptada a sus requerimientos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.