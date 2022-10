Los amantes de la pasta italiana crecen en España, por Romea Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 15:53 h (CET) Un estudio publicado por la consultora Statista asegura que el consumo de pastas en España pasó de 3,7 kilos per cápita al año en 2011 a 4,4 kilos en 2020. Actualmente, 9 de cada 10 hogares españoles consumen estos alimentos con tanta tradición.

Si bien hay distintos debates sobre su origen, han sido los italianos quienes popularizaron estos platos en Europa.

Por este motivo, cada vez más personas buscan productos y experiencias como los que ofrece Romea. Esta firma cuenta con una gran variedad de productos gourmet de pasta italiana de alta calidad, que respetan las tradiciones culinarias de este país y están elaborados con ingredientes 100 % naturales y frescos, sin colorantes ni conservantes.

Romea ofrece experiencias para amantes de la pasta italiana Esta marca no solo vende pastas frescas y de alta calidad, sino que dispone de experiencias completas para disfrutar en casa. En este sentido, cuentan con distintos kits de pasta italiana fresca, que elaborada con no más de 12 horas de anticipación. Estos paquetes incluyen una salsa preparada con productos naturales, queso parmesano con denominación de origen protegida y, de manera opcional, es posible incluir un maridaje con vino.

Después de recibir los productos, el cliente puede preparar la pasta de forma práctica y sencilla. Además, es posible utilizar solo los artículos incluidos en cada kit o dar un toque personal a la receta. Los productos distribuidos por Romea son de temporada, por lo que las experiencias se adaptan a las estaciones. La carta de esta empresa incluye una gran variedad de pastas con y sin huevo, y también pastas rellenas.

¿Cómo adquirir los productos de Romea? Esta empresa cuenta con una tienda online en la que es posible comprar las experiencias o los productos por separado. La variedad de pastas incluye distintos tipos de raviolis, espaguetis y gnochetti, entre otras posibilidades. Por este medio, también se pueden conseguir salsas en frasco y productos gourmet como quesos DOP.

En el menú que ofrece Romea a los amantes de la pasta italiana, actualmente en crecimiento dentro de España, cuentan con productos y experiencias que llevan una cena o comida a otro nivel.



