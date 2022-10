Formación y proyectos de animación en una de las mejores escuelas de formación digital en España, Universal Arts School Emprendedores de Hoy

El sector de la animación y de la narración visual es uno de los más prometedores de España. El auge de las películas animadas ha hecho crecer a la industria. Este crecimiento no se limita únicamente al número de espectadores, sino también a la cantidad y calidad de sus creadores.

Hoy, son cada vez más quienes se interesan en estudiar animación para tener una oportunidad laboral en este campo, pero no todas las escuelas ofrecen un nivel educativo acorde a los estándares de la industria. Universal Arts School, escuela dedicada a la formación digital en España, constituye un caso emblemático en el que los estudiantes trabajan en sus proyectos de animación con herramientas de vanguardia.

Formar para el futuro Según datos del Observatorio Audiovisual Europeo, España es el quinto productor de animación del mundo y genera más de 654 millones de euros al año, además de emplear de forma directa a al menos 7.450 profesionales. Según los portales de empleo, en España, del sector hay todavía cerca de 30.000 puestos sin cubrir y la demanda sigue creciendo cada año. Permanecer en una industria tan potente y con un mercado laboral tan competitivo requiere de una formación y actualización constante por parte de animadores y creadores, pero formarse en el trabajo de la animación no se trata simplemente de conocer y dominar las nuevas tecnologías disponibles en el mercado, sino también de poder educar la mirada con visión de futuro. Es en este punto donde UA Schoolse destaca, ya que parte de la siguiente premisa: lo antiguo ya no sirve. La formación clásica y todo lo que de ella deriva se ha vuelto obsoleto, el mercado actual apenas absorbe profesionales formados en lo antiguo. La educación del futuro debe estar enfocada en una formación que sea corta, práctica y enfocada a las necesidades de las empresas.

Potenciar proyectos The Umbral Glade es un proyecto realizado en 2020 por Jacobus Adriaan Lubbe, como parte de su formación en el Master de Videogame Art de la UA School. Se trata de un paseo virtual por un diorama hecho con animación 3D de alta calidad, tanto el concepto y el diseño de los assets, así como la integración en UNREAL fueron desarrollados íntegramente por el alumno. El proyecto contó con el apoyo de la escuela en el marco de Programa Aceleradora, unprograma que ofrece asesoramiento para que los estudiantes desarrollen sus propios startups de manera intensiva. Además de esta obra, hay otros proyectos de alumnos como Screem Dark Blood, un juego de acción que se enmarca en una fantasía medieval oscura o The Encounter, un precioso paseo virtual por un maravilloso paisaje flotante realizado íntegramente por Irene Alfaro, alumna del Master de grafismo para videojuegos.

El resultado de estos proyectos evidencia que UA School brinda a sus estudiantes no solo una gran cantidad de conocimientos y herramientas, sino que además estos responden a los requerimientos profesionales actuales de la industria de la animación digital, y esto la convierte, sin dudas, en una de las mejores escuelas de formación digital del mundo.



