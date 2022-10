"La rodilla es la articulación que con más frecuencia se lesionan los deportistas" Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 17:19 h (CET) Este martes, 18 de octubre, se celebra la segunda edición de "Hablamos de SALUD con…" La segunda edición de "Hablamos de Salud con…" será mañana, martes, 18 de octubre, a las 19:00 horas en el Espacio Correo de la Gran Vía bilbaína y versará sobre los avances que dispone Quirónsalud en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de rodilla en los deportistas, de la mano de los traumatólogos Nuria Urquiza y Miguel Ángel Romero.

Las roturas de ligamentos cruzados son más habituales en los deportes de contacto como fútbol, baloncesto o rugby y su diagnóstico y tratamiento quirúrgico han avanzado mucho, por lo que hoy tienen muy buen pronóstico.

El aforo está limitado a 45 personas y para acudir se debe reservar plaza.

"Las lesiones deportivas de rodilla se producen con más frecuencia en los deportes de contacto como el fútbol, baloncesto o rugby. Ello se debe fundamentalmente al mecanismo de giro que sufre la rodilla, en circunstancias donde los músculos o ligamentos no pueden soportar la energía que recae sobre ellos" argumenta la traumatóloga del Hospital Quirónsalud Bizkaia, Nuria Urquiza, que junto al también traumatólogo del mismo hospital, Miguel Ángel Romero, protagonizarán la charla "Hablamos de SALUD con…" de mañana, martes, a las siete de la tarde en el Espacio Correo de la Gran Vía bilbaína, donde expondrán los principales avances en el tratamiento quirúrgico de las lesiones deportivas de rodilla y, en especial, en la rotura de ligamentos cruzados.

Dos de sus pacientes, un jugador de rugby y un jugador de baloncesto, recientemente operados por rotura de ligamentos cruzados, compartirán la historia de su lesión y su proceso de recuperación con los asistentes.

Ambos traumatólogos, expertos en cirugía artroscópica de rodilla y hombro, tienen amplia experiencia en la cirugía de lesiones deportivas y en especial en el tratamiento de la rotura de ligamentos cruzados, lesiones de inestabilidad de rodilla y roturas de menisco.



En opinión de Miguel Ángel Romero hay varios deportes que presentan una mayor incidencia de lesiones de rodilla y, en especial, del ligamento cruzado, como son el rugby, el fútbol, el baloncesto y el esquí.

Ambos traumatólogos destacan que "la rodilla es la articulación que se lesiona con mayor frecuencia ya que se trata de la articulación más grande del organismo y está sometida a un enorme trabajo en la mayoría de los deportes. La potencia de los músculos que la rodean, y la descompensación entre el compartimento anterior y posterior del muslo que se produce en algunos deportes, aumentan la posibilidad de sufrir lesiones agudas, como suelen ser las roturas de ligamentos, o crónicas, como las sobrecargas, que comienzan con un leve dolor pero evolucionan de forma progresiva hasta convertirse en daños crónicos".

En esta charla, Urquiza y Romero presentarán los principales avances en el tratamiento de las lesiones de rodilla en los deportistas que han hecho mejorar de forma muy notable el pronóstico de las mismas.

Si se quiere asistir

Esta charla se podrá seguir de forma presencial acudiendo al Espacio Correo, para lo que hay que inscribirse llamando al 944 898 000 extensión 46006 o escribiendo a comunicacion.bil@quironsalud.es

También se puede escuchar como Podcasts

Además, y como novedad principal, los que no puedan acudir a la charla presencial, podrán escucharla a través de 2 podcasts que se publicarán en la sección Podcasts de El Correo. El primero estará disponible el 20 de octubre y recogerá la presentación y conversación con los traumatólogos del Hospital Quirónsalud Bizkaia; el segundo se publicará el día 27 con las respuestas de estos profesionales a las consultas realizadas. Estos podcast quedan publicados siempre en la sección de podcast de EL CORREO.

