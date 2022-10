AleaSoft: La producción eólica remonta en algunos mercados europeos en la segunda semana de octubre

En la segunda semana de octubre, la producción eólica aumentó respecto a la semana anterior en los mercados francés, italiano y portugués. El mayor aumento, del 33%, se registró en Francia. En cambio, la producción solar disminuyó en todos los mercados. Pero, al comparar la producción solar de los primeros dieciséis días de octubre con la registrada en los mismos días de 2021, los aumentos fueron generalizados. El mayor incremento, del 34%, se registró en el mercado de Portugal Producción solar fotovoltaica y termoeléctrica y producción eólica

Durante la segunda semana de octubre, la producción solar disminuyó en todos los mercados europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting respecto a la semana anterior. Las mayores caídas fueron las de los mercados francés y alemán, del 30% y el 29% respectivamente. En el mercado italiano, el descenso fue del 19%, mientras que los menores descensos fueron los de los mercados español y portugués, del 4,7% y del 8,6% respectivamente.

En cambio, si se compara la producción solar de los primeros dieciséis días de octubre con la de los mismos días de 2021, se registraron incrementos generalizados. El mayor aumento de la producción solar fue el del mercado portugués, que fue del 34%. En el resto de los mercados, los incrementos estuvieron entre el 12% de Alemania y el 17% de España.

Para la tercera semana de octubre, las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting indican incrementos de producción en Alemania e Italia, pero se espera que descienda en España.

Durante la semana del 10 de octubre, la producción eólica aumentó respecto a la semana anterior en los mercados de Francia, Portugal e Italia, en un 33%, un 22% y un 8,7% respectivamente. En cambio, la producción cayó en un 39% en el mercado alemán. También disminuyó la producción eólica en el mercado español, pero la caída se limitó a un 5,6% en este caso.

Al comparar la producción eólica de los dieciséis primeros días de octubre respecto a la del mismo período del año anterior, se registraron descensos en casi todos los mercados europeos analizados en AleaSoft Energy Forecasting. La excepción fue el mercado alemán con un incremento de producción del 10%. Por otra parte, la mayor caída, del 52%, fue la del mercado portugués, seguida por la del mercado italiano, del 44%. En los mercados de España y Francia los descensos fueron del 33% y del 5,6%, respectivamente.

Por otra parte, pese a los aumentos registrados respecto a la semana anterior, en el mercado francés el miércoles 12 de octubre se registró la producción eólica diaria más baja desde el 25 de enero, de 23 863,75 MW

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El próximo jueves 20 de octubre se realizará una nueva edición de los webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen. Como cada octubre desde 2020, se contará con la participación de ponentes de Deloitte: Álvaro Antón Azcoiti, Director, Financial Advisory; Ricardo Benito Pascual, Director, Financial Advisory y Luis Garcia Tasich, Manager of Global IFRS and Offerings Services (GIOS), los cuales compartirán y actualizarán su visión y experiencia sobre la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras. Además, Oriol Saltó i Bauzà, Associate Partner en AleaGreen, realizará el análisis habitual de la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos ya en las puertas del invierno que se prevé complicado, sobre todo, en cuanto al suministro y precios del gas, con repercusiones directas en el suministro y precios de la electricidad. En la mesa de análisis posterior, también participarán Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting y Joseba Estomba Lecuona, Partner en Deloitte.

h. En el caso del mercado italiano, la producción eólica del domingo 16 de octubre, de 5570,00 MWh, fue la más baja desde el 17 de diciembre de 2020.

Para la semana del 17 de octubre, las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting indican incrementos de producción en Alemania, Francia, España y Portugal, mientras que en Italia la producción con esta tecnología podría disminuir.

