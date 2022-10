Atos y Working Group Two ofrecerán core-as-a-service a operadores móviles de todo el mundo Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 15:46 h (CET) Atos y Working Group Two (WGTWO) se unen para proporcionar a los operadores una solución de red móvil simplificada de extremo a extremo. Se basa en el núcleo móvil nativo de la nube 4/5G de WGTWO y en la cartera completa de redes de telecomunicaciones de próxima generación de Atos, incluidas las tecnologías de computación en la nube, edge y Open RAN. Atos y WGTWO ofrecerán conjuntamente soluciones de "red central como servicio" Esta colaboración se centrará en oportunidades básicas relacionadas, como IoT, redes privadas y empresas para los operadores de nivel 1, al mismo tiempo que extenderá la oferta a las redes centrales públicas de operadores de redes móviles para los niveles 2 y 3. La solución permitirá a los operadores optimizar la capacidad, mejorar el tiempo de mercado, reducir costes y simplificar operaciones.

Los operadores pueden conectar sus redes de radio a la red central global WGTWO. La plataforma WGTWO es una plataforma G-neutral que permite una experiencia convergente con roaming nacional en 2G/3G y MNO completo o funcionalidad de red privada para 4G/5G. La plataforma ofrece todas las capacidades de un núcleo de MNO relacionadas con la autenticación y el aprovisionamiento, políticas, voz, mensajería, servicios de datos y todas las herramientas de orquestación, operativas y de gestión circundantes.

Atos complementa el núcleo de la red móvil de WGTWO con su cartera de redes de telecomunicaciones de próxima generación, que ofrece servicios móviles para redes públicas y privadas. Para permitir operaciones y hosting más flexibles y rentables, Atos ofrece las mejores tecnologías de nube y virtualización de su clase. Como integrador de sistemas líder en el mundo, combina una amplia experiencia en transformación digital, una rica experiencia en la industria y capacidades tecnológicas combinadas en cloud y edge computing, inteligencia artificial, seguridad digital e IoT.

La nube híbrida de Atos puede permitir a los clientes optimizar los procesos comerciales y modernizar las aplicaciones, mientras que la solución informática de última generación y Open-RAN de Atos mejorará el rendimiento de las aplicaciones y ofrecerá servicios innovadores, especialmente en torno a la automatización. La plataforma de orquestación de WGTWO simplificará la configuración perfecta de esos servicios, con menores costos operativos y virtualización de las operaciones de red.

Jean-Claude Geha, responsable global de Telco, Media y Tecnología de Atos, dijo "A medida que las redes móviles se vuelven cada vez más complejas, los operadores necesitan simplificar y racionalizar su infraestructura. Para pasar por esta transformación, la computación en la nube y la virtualización de funciones de red son tecnologías clave para que los operadores entreguen una red más simple y confiable, con un tiempo de comercialización más rápido y servicios administrados personalizados. Me complace unir fuerzas con un jugador nuevo e innovador como Working Group Two para enfrentar este desafío".

Erlend Prestgard, CEO de Working Group Two, dijo: "La solución integral de Atos y WGTWO ofrece simplicidad, costes más bajos y permite a los operadores innovar continuamente. Podemos implementar una amplia gama de casos de uso, incluidos operadores de redes móviles completamente nuevos, redes especializadas para operadores que buscan oportunidades de crecimiento y redes privadas. También apoyamos a los MNO que buscan los beneficios de un modelo completo como servicio. Juntos, traemos una nueva era de programabilidad, lo que permite a los operadores acelerar la innovación, explorar nuevas fuentes de ingresos y llegar al mercado más rápido".

