lunes, 17 de octubre de 2022, 15:31 h (CET) La secretaria de Estado de Digitalización e IA ve a España un potencial líder en computación cuántica, semiconductores, chips o IA La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, advierte de la oportunidad que tiene España de convertirse en pocos años en un hub internacional que sea atractivo para el talento y las empresas tecnológicas, para lo que será necesario "cambiar el modelo económico hacia la economía del dato".

En una entrevista a Territorio Líder, espacio de divulgación que produce UDIMA Media, la unidad audiovisual de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y que dirige y presenta el periodista Graciano Palomo, Artigas asegura que en España "se están haciendo unos cambios tremendos" con el propósito de ponerla "a la cabeza de Europa en transformación digital de su economía y también de su sociedad".

En este sentido, pone en valor que en los dos últimos dos años España ha pasado de estar en la posición número 11 del Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) a la posición séptima. "España estaba con años de retraso tecnológico, no había una visión ni una estrategia de poner a España en el mapa de la tecnología del desarrollo de la innovación", pero eso está cambiando, asegura.

Y para ello, qué mejor que empezar por modernizar la administración en este contexto, pues sin ello "no se puede modernizar el país", siempre sin retirar el foco en los colectivos sociales con menores capacidades tecnológicas, para que no se queden atrás, y muy especialmente en las pymes, base sobre la que se sustenta la economía española.

"A corto plazo", explica, "la misión es no dejar a nadie atrás, ni a las personas mayores, el ámbito rural o a las pymes; a medio plazo tenemos que cambiar el modelo económico hacia la economía del dato, y ya hemos logrado pasar del 19% al 22% en solo dos años de lo que es el total del PIB, y, a largo plazo, invirtiendo en las tecnologías disruptivas y de futuro, donde a España no se le esperaba hasta ahora, ya que podemos ser líderes en cosas tan sofisticadas como la computación cuántica, los semiconductores, los chips o la propia IA".

Un objetivo igualmente prioritario es alcanzar a Latinoamérica, donde la Secretaría de Estado que dirige se propone que España lidere la IA en el ámbito geográfico. Para ello, ya ha dado un primer paso a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que, con alrededor de 1.100 millones de euros, se destinará a financiar la lengua como herramienta económica, tanto para España como para Latinoamérica, "liderando la IA en España en este ámbito".

Carme Artigas está decidida a que España se convierta en un "hub internacional atractivo para el talento, para el emprendimiento y para la inversión". Antes hay que cambiar el chip, nunca mejor dicho, contra una percepción general, tanto externa como interna, que pone en entredicho las capacidades de nuestro país.

Pero para Artigas el horizonte es alentador, como prueba que en el último año se han instalado en España doce centros de I+D+i de grandes multinacionales en ámbitos como la IA, el Cloud Computing o la ciberseguridad. "Y no solo en los sitios habituales, Madrid o Barcelona", subraya, "sino también en Málaga, Granada, Alicante, Valencia o Bilbao".

"Donde hay que competir es en que la empresa se asiente donde esté el talento y en eso es imprescindible retener el talento" y para ello que mejor que hacer un uso adecuado de aquí a 2025 de los 25.000 millones procedentes de los Fondos Next Generation (casi un tercio del total), que se van a destinar a la transformación digital de España.

"Un deseo sería que después de esta etapa ya no fuera necesaria una secretaria de estado de digitalización porque todo esto ya estaría integrado en el día a día de todos los ministerios", concluye.

