El escritor Diego Ramos destapa la otra cara de la Guerra de las Alpujarras en 'El último morisco'

lunes, 17 de octubre de 2022, 14:10 h (CET) La novela recorre un oscuro y cruel periodo de la historia de España en el que miles de familias fueron injustamente despojadas de su identidad y libertad El escritor novel Diego Ramos irrumpe en el mercado con El último morisco, su debut literario con el que promete maravillar a los amantes de la historia.

El autor ambienta su novela en los conflictos de la España del siglo de oro, concretamente en la sublevación de los moriscos debido a la pragmática impuesta por Felipe II, por temor a un ataque otomano, que restringía sus derechos y libertades.

La obra sigue dos historias paralelas que se conectan: la del morisco Khalil, en el reino de Granada, y la de Dídac, un joven cristiano, en Cataluña. En medio de las tensiones políticas y sociales en la península, la vida de ambos se cruzará en un camino hacia la supervivencia y la búsqueda por alcanzar sus sueños.

"Se ha escrito mucho sobre la expulsión de los moriscos de 1609. Pero se sabe muy poco de la deportación de centenares de miles de inocentes que ocurrió treinta años antes".

La ficción se mezcla con la realidad, introduciendo así no solo hechos históricos, sino personajes que hacen viajar al lector al momento exacto que se narra en la novela. Los vínculos familiares, las raíces culturales, la privación de la identidad, la búsqueda de sueños y el descubrimiento del verdadero amor se abren paso en un ambiente hostil que permite ver el verdadero terror de la guerra.

"Siempre es difícil juzgar comportamientos pasados con los ojos de hoy. Pero la llamada Guerra de las Alpujarras fue quizás la primera guerra civil española. Fue muy cruel, y, como siempre, acabaron pagando justos por pecadores".

El autor destapa a través de su delicada prosa uno de los episodios más oscuros y desconocidos de la historia de España, esa historia que en muchas ocasiones ha sido silenciada. En esta obra estos acontecimientos se cuentan desde una visión completamente distinta a la que se acostumbra a escuchar, pues el objetivo es ponerle rostros a una de aquellas familias rotas y olvidadas. La minuciosa documentación sobre el tema se refleja en cada una de las páginas, lo que hace de esta lectura una obra fiable y deliciosa para todas las personas interesadas por el tema o que deseen conocer más sobre esta época histórica.

Este libro invitará a aprender y a reflexionar a todos los lectores, que se emocionarán con la historia de los jóvenes protagonistas y podrán encontrar muchos datos interesantes sobre los conflictos religiosos de la época. Asimismo, el autor ha puesto a su disposición una página web para que puedan ampliar su información después de la lectura.

"Los pueblos que desconocen su pasado están condenados a repetirlo. El antídoto es la historia, pues nos ayuda a reflexionar, interpretar las amenazas que nos acechan y combatirlas".

Diego Ramos no solo ha creado una novela que robará el corazón a los lectores, también es un homenaje para todas las víctimas silenciadas y olvidadas de esa tragedia que forma parte de la historia de España y, en cierto modo, de todos los que la conforman.

El último morisco ya está disponible en Amazon.

