El sector del vacuno de carne muestra sus bazas competitivas en SIAL de París

lunes, 17 de octubre de 2022, 14:19 h (CET) El modelo de producción europeo ayuda a la progresiva internacionalización, destacan desde PROVACUNO. El Acuerdo de París en la COP21 ha marcado un antes y un después en la apuesta decidida del sector por avanzar hacia una mayor sostenibilidad ambiental. El vacuno de carne europeo exhibirá todo su potencial y su papel en la vertebración del medio rural y la lucha contra la despoblación El sector del vacuno de carne europeo acude, del 15 al 19 octubre, a SIAL París, una de las mayores ferias agroalimentarias del panorama internacional, mostrando algunas de sus bazas competitivas más destacadas, como los altos parámetros en calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y compromiso con la sostenibilidad.

Desde la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno (PROVACUNO) -entidad integrada por las organizaciones del sector productor y de la transformación y comercialización- remarcan que SIAL es un foro capital para avanzar en la senda de la mayor internacionalización y un escaparate sin parangón.

El stand de Provacuno será epicentro de contactos comerciales y contará además con un área gastronómica para mostrar la excelencia del producto, con la colaboración del chef Fran Martínez (2 estrellas Michelin).

La ciudad de París es, de hecho, un referente para el sector en su apuesta sin retorno por la mayor sostenibilidad. Y es que PROVACUNO lleva desde que comenzó su actividad dando impulso a distintos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para conseguir los objetivos acordados a nivel mundial en la Cumbre del Clima de París, COP21, en el año 2015.

Fue el punto de partida para el lanzamiento de la estrategia Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática del sector para ese año. PROVACUNO, dentro de esta estrategia, ha desplegado un Codigo de Buenas Prácticas Medioambientales, elaborado por un grupo de 17 investigadores de 7 centros de investigación pertenecientes a la Red Remedia, como una piedra angular de la citada estrategia.

"SIAL de París en uno de los certámenes más importantes del mundo, que permitirá poner en valor el modelo europeo de producción, que integra los protocolos más exigentes del Planeta en ámbitos como la calidad, trazabilidad, seguridad alimentaria, apoyo a las comunidades rurales, compromiso con la reducción de emisiones y cuidado del medio ambiente sin olvidar las máximas garantías de bienestar animal", ha remarcado Javier López, director de PROVACUNO. Estos aspectos sobresalen en la campaña de información "Hazte Vaquero- Proud of EU Beef" (2020-2023), que PROVACUNO impulsa junto a su homóloga APAQ-W de Bélgica con el objetivo de reforzar la competitividad del sector europeo.

"SIAL será un foro de primer nivel que permitirá conocer de esta campaña y, en definitiva, mostrar estos valores diferenciales del sistema de producción en la UE. Al mismo tiempo, habrá una intensa agenda de contactos comerciales y mostraremos las bondades de un producto excelente", ha destacado el director de PROVACUNO, Javier López.

Las empresas europeas de Carne de Vacuno están consiguiendo posicionar sus productos en los grandes destinos extracomunitarios del Sudeste Asiático, Oriente Medio, o América. De esta manera, el sector del vacuno de carne no solo crea valor económico para Europa, sino que también contribuye a fijar población en el medio rural, minimizando el éxodo del campo a las ciudades, al generar empleo en zonas con riesgo de despoblamiento.

Modelo europeo: el más exigente del mundo

PROVACUNO subraya los enormes esfuerzos de un sector cada vez más moderno y profesionalizado, que responde a las nuevas demandas de los consumidores al tiempo que quiere contribuir como agente destacado a la consecución de los objetivos marcados por la UE en las estrategias "Pacto Verde" y "De la granja a la mesa".

En España, el sector de la Carne de Vacuno está conformado por 115.000 granjas -el 40% se localizan en municipios con riesgo de despoblación-, 5,8 millones de cabezas de ganado, 238 industrias, 718.000 toneladas producidas cada año por un valor que supera los 3.000 millones de euros y más de 132.000 empleos directos, de acuerdo con el informe "Análisis del sector vacuno de carne de España", presentado por PROVACUNO en junio de 2022, que es la mayor y más exhaustiva radiografía realizada hasta la fecha, que pone de relevancia el papel esencial de este sector en la economía rural y en la lucha contra el avance de la despoblación.

Sobre PROVACUNO y "Hazte Vaquero"

La Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Carne de Vacuno de España (PROVACUNO) es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación y la comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de toda la cadena alimentaria sectorial.

Entre sus actividades, PROVACUNO está actualmente inmersa en el desarrollo de la campaña europea de información "Hazte Vaquero-Proud of EU Beef", junto a su homóloga APAQ-W de Bélgica, de tres años de duración (2020-2022), para reforzar la competitividad de este sector en Europa, con acciones informativas en Alemania, Bélgica, Portugal, Francia y España. Las "Pautas Dietéticas Basadas en Alimentos en Europa" (FBDG, por las siglas en inglés "Food-Based Dietary Guidelines in Europe"), establecidas por cada Estado miembro de la Unión Europea, aportan recomendaciones de consumo saludables, basadas en la ciencia, para cada grupo de alimentos, entre ellos, la Carne de Vacuno. En ellas, se establece la recomendación de consumo adecuada para cada uno de los 27 Estados de la Unión Europea, teniendo en cuenta, igualmente, que éstas sean culturalmente aceptables y prácticas para el consumidor a la hora de su implementación.

Se puede conocer más sobre las pautas dietéticas en: haztevaquero.eu/pautas-dieteticas/

