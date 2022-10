La start-up Habiteo formará parte del evento The District en su primera edición Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de octubre de 2022, 11:33 h (CET)

Un nuevo evento inmobiliario de carácter internacional se celebra en Barcelona. Se trata de The District, que se realizará del 19 al 21 de octubre en Fira Barcelona.

Este encuentro global reúne a grandes líderes del sector y representantes de todos los actores de la cadena de valor. Además de España, que es el país anfitrión, participan países como Portugal, Francia, Italia, Bélgica y Alemania, entre otros.En total, se congregan cerca de 7.000 profesionales. Una cuarta parte de ellos proviene del mundo de los fondos de inversión y capital.

En el stand A150 del Hall 8 de esta cumbre internacional, es posible encontrar a los representantes de la empresa Habiteo, especializada en soluciones digitales para el sector inmobiliario. En esta ocasión, esta firma lanza su oferta “Liquidación de stock” y presenta otras herramientas digitales creadas para optimizar la gestión de inmuebles.

Habiteo participará en The District El equipo de la start-up participa de una charla informativa sobre el uso de las soluciones digitales que sirven para agilizar la comercialización de promociones, brindando una experiencia completa, digital e inmersiva. En este sentido, contarán con demostraciones de las herramientas de Habiteo tales como: animaciones 3D, visitas virtuales, maqueta 360º, configurador de viviendas, mapa interactivo, entre otros, en el que también estará incluido myHabiteo Studio, herramienta que permite exportar renders en 4K y full HD para el formato de Facebook 360° o para publicar vídeos en Instagram desde soluciones como visitas virtuales, hotspots, maquetas y vistas de dron. De esta manera, es posible contar con herramientas en alta definición para emplear en campañas de marketing y ventas.

“Con nuestras herramientas se pueden generar campañas de marketing, que produzcan un efecto ‘wow’ en el usuario, a través de herramientas potentes como por ejemplo la maqueta insertada en el entorno real, que permiten que el cliente pueda proyectarse en su futura vivienda a través del realismo, generando este factor sorpresa mediante la innovación tecnológica”. – comenta Carla Martínez, Country Manager de Habiteo España y Portugal.

Además, trae consigo diversas ofertas que se adaptan al presupuesto y necesidades de cada promoción, de las que se podrá obtener mayor información solo con acercarse al stand.

Los principales temas del sector inmobiliario pasan por The District Este encuentro, que en un medio especializado ha sido bautizado como el “Davos inmobiliario”, es uno de los mayores congresos europeos enfocados en todas las fuentes de capital del sector. Durante estos 3 días, se abordan las principales tendencias inmobiliarias de la actualidad, como la creación de zonas urbanas para atraer talento humano, la relocalización de los sistemas de producción y los cambios en la distribución energética en las viviendas.

Con relación a esto último, el valor añadido que supone aplicar y cumplir estándares ambientales es otro de los temas destacados para esta cumbre. Por último, también hay distintas actividades en torno al impulso de la tecnología para mejorar u optimizar servicios de real estate.

Por este motivo, destaca la presencia de una empresa como Habiteo, que en este evento inmobiliario presenta algunas de las últimas soluciones digitales que su equipo ha creado para optimizar las ventas en este sector.



