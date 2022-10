Inauguración en Madrid del primer evento con pintura neón de España. Llega Wine Gogh Madrid Comunicae

lunes, 17 de octubre de 2022, 06:02 h (CET) Llega a Madrid lo más sensacional de eventos con luces y pintura neón de la mano de Wine Gogh Madrid, donde se podrá disfrutar de una experiencia única e inigualable que se lleva a cabo en la calle Narciso Serra, N.º 15, Madrid (28007) Wine Gogh Madrid

El día 21 de octubre llega a Madrid un plan único que se lleva a cabo en el estudio de Wine Gogh Madrid. Este plan consiste en nada menos que en una tarde - noche de diversión diferente, rodeados de pintura, neones y luces fluorescentes.

Los asistentes a la experiencia de Wine Gogh Neón podrán disfrutar de un momento único donde dejar volar su imaginación y crear una obra de arte con pinturas fuera de lo común, ya que son pinturas neones fluorescentes para crear obras especiales.

No se puede olvidar, que aunque sea una experiencia de Wine Gogh Neón, la esencia sigue siendo la de Wine Gogh Madrid, por lo que la combinación de arte y vino no se pierde. Es decir, uno de los ingredientes principales sigue siendo el vino ilimitado y otros tipos de bebidas.

No solamente podrás disponer de una barra libre de vino ilimitado, sino que hay opciones para todo el mundo. Ya sea que quieras un refresco, agua o vino sin alcohol, en Wine Gogh Neón tienes donde elegir.

Wine Gogh Madrid es conocido por ofrecer una experiencia de arte y vino de manera combinada, por eso, desde su estudio han querido traer esta experiencia variada y diferente en el que los asistentes tendrán la oportunidad de crear arte mientras juegan con pinturas y diferentes artilugios fluorescentes, como artículos con luces y decorados fluorescentes. E incluso tienen pinturas fluorescentes para hacer bodypainting y pintarse manos y cara.

Como siempre, ellos se encargan de todo y ponen a la disposición de los asistentes todo lo que necesitarán, desde el material artístico, como brochas, lienzos y otros, hasta el vino y los objetos de luces neón que se pueden utilizar. El vino es de lo mejor, Rueda verdejo fresquito y Rioja tempranillo.

Por eso, los asistentes que se animen a vivir esta experiencia pueden venir con sus amigos, pareja o quién quieran, pero si lo prefieren, pueden venir solo para disfrutar de una experiencia única a la vez que conocen personas que tal vez nunca habrían conocido.

Esta es una de las primeras experiencias que se hace en España. En el país se pueden encontrar muchos eventos con luces neón y pinturas fluorescentes pero ninguno que una arte y vino + luces fluorescentes y pinturas neón. Solo se encontrará esta experiencia de la mano de Wine Gogh, ya sea en Barcelona o en Madrid.

Wine Gogh Neón es una experiencia perfecta para que todo aquel que asiste deje volar su creatividad, se anime a conocer gente y mientras se divierten, compartirlo en redes sociales, para que todo el mundo vea lo que es divertirse en condiciones con Wine Gogh Madrid. No hace falta tener experiencia y además todo está incluido: pinturas, vino ilimitado, profesor, pinceles, delantal y cuando acaba la actividad y se puede llevar el cuadro a casa.

El 21 de octubre es la gran inauguración y hay una cita con Wine Gogh Neón Madrid.

Para más información:

+34676090054

info@winegogh.es

https://winegogh.es/

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.